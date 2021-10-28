Путин обратился к медицинскому сообществу и волонтерам

Президент РФ Владимир Путин выразил надежду на то, что российские медики во взаимодействии с волонтерами будут уделять особое внимание просвещению россиян о необходимости сделать прививку от ковида.

Именно этот вопрос сейчас является наиболее важным, заявил президент в обращении к участникам VIII съезда союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата».

Обращение главы государства зачитал начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков, пишет РИА Новости.

Путин отметил, что Национальная медицинская палата по праву считается одной из самых крупных и авторитетных общественных организаций страны. Он также оценил вклад участников палаты в противодействие пандемии коронавируса, сообщает News.ru.

«Мы гордимся отлаженной работой системы санитарных органов, самоотверженностью врачей, среднего и младшего персонала, и, конечно, тем, что именно в России была создана первая в мире вакцина с доказанной эффективностью», — подчеркнул глава государства

Ранее сообщалось, что внутриполитический блок администрации президента (АП) занялся организацией новой информационной кампании в сфере вакцинации от коронавируса.

Предыдущая признана неэффективной — из-за недостаточного внимания к регионам и слишком агрессивной агитации.

К разъяснительной работе подключат волонтеров и экспертов. Последние на круглом столе рекомендовали властям четче провести логическую связь между отменой коронавирусных ограничений и вакцинацией, учредить отдельный орган, занимающийся прививочной кампанией, и использовать опыт именных приглашений.