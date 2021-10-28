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Здоровье

«Волосы выпадают пучками». Может ли COVID-19 стать причиной облысения

  1. Как ковид влияет на здоровье волос?
  2. Что приводит к постковидному синдрому?
  3. Как бороться с постковидным облысением в домашних условиях?

Способен ли коронавирус вызвать алопецию, ТАСС рассказала Татьяна Руженцова — замдиректора по клинической работе Института имени Габричевского Роспотребнадзора.

1
Как ковид влияет на здоровье волос?

Руженцова отметила: «COVID-19 часто сопровождается повышенным тромбообразованием, нарушениями кровоснабжения и дисфункцией эндокринной системы. Это может способствовать облысению».

2
Что приводит к постковидному синдрому?

По словам эксперта, коронавирус в тяжелой форме поражает органы и системы — в результате, пациенту требуется длительное восстановление.

Девушка. Волосы. Глаза закрыты
Девушка. Волосы. Глаза закрыты
СС0

Легкое течение инфекции также влечет за собой последствия. Но в этом случае больные реже обращаются за медицинской помощью, а иногда и вовсе остаются без лечения.

«В целом, как правило, чем тяжелее протекает заболевание, тем более продолжительны и более выражены симптомы постковидного синдрома», — пояснила замдиректора института.

3
Как бороться с постковидным облысением в домашних условиях?
Девушка. Волосы.
Девушка. Волосы.
Pixabay

Ранее дерматолог Диагностического центра Алтайского края Дарья Сметанина рассказала altapress.ru: чтобы волосы выпадали меньше, нужно разнообразить рацион белковой пищей.

Это могут быть яйца, жирная рыба, мясо, авокадо, орехи. Кроме того, не следует пренебрегать зелеными овощами и зеленью, морковью, сладким перцем, фасолью, молочными продуктами.

Не рекомендуется красить и сушить прическу феном, собирать волосы в тугой хвост.

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