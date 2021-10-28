«Волосы выпадают пучками». Может ли COVID-19 стать причиной облысения

Руженцова отметила: «COVID-19 часто сопровождается повышенным тромбообразованием, нарушениями кровоснабжения и дисфункцией эндокринной системы. Это может способствовать облысению».
По словам эксперта, коронавирус в тяжелой форме поражает органы и системы — в результате, пациенту требуется длительное восстановление.
Легкое течение инфекции также влечет за собой последствия. Но в этом случае больные реже обращаются за медицинской помощью, а иногда и вовсе остаются без лечения.
«В целом, как правило, чем тяжелее протекает заболевание, тем более продолжительны и более выражены симптомы постковидного синдрома», — пояснила замдиректора института.
Ранее дерматолог Диагностического центра Алтайского края Дарья Сметанина рассказала altapress.ru: чтобы волосы выпадали меньше, нужно разнообразить рацион белковой пищей.
Это могут быть яйца, жирная рыба, мясо, авокадо, орехи. Кроме того, не следует пренебрегать зелеными овощами и зеленью, морковью, сладким перцем, фасолью, молочными продуктами.
Не рекомендуется красить и сушить прическу феном, собирать волосы в тугой хвост.