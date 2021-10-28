«Волосы выпадают пучками». Может ли COVID-19 стать причиной облысения

2

Что приводит к постковидному синдрому?

По словам эксперта, коронавирус в тяжелой форме поражает органы и системы — в результате, пациенту требуется длительное восстановление.

Девушка. Волосы. Глаза закрыты СС0

Легкое течение инфекции также влечет за собой последствия. Но в этом случае больные реже обращаются за медицинской помощью, а иногда и вовсе остаются без лечения.

«В целом, как правило, чем тяжелее протекает заболевание, тем более продолжительны и более выражены симптомы постковидного синдрома», — пояснила замдиректора института.