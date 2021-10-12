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Здоровье

Путину пришлось объясняться, почему у него кашель

На совещании с постоянными членами Совета безопасности по видеосвязи сенаторы обратили внимание, что президент РФ покашливает.

Президент РФ Владимир Путин.
Президент РФ Владимир Путин.
kremlin.ru

Спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко заявила, обращаясь к Путину: «Вы что-то на совещании покашливали, мы все заволновались».

Президент РФ Владимир Путин объяснил свой кашель активностью на воздухе, сообщает ТАСС.

«Не беспокойтесь, все нормально. Не только на COVID-19, на все остальные инфекции берут тесты практически в ежедневном режиме, так что все хорошо», — отметил президент.

По словам главы российского государства, «просто на воздухе прохладно было».

До недавнего времени на самоизоляции находился президент РФ Владимир Путин, пишет «Росбалт». 14 сентября стало известно, что Путин ушел на самоизоляцию после контакта с заболевшими людьми из своего окружения. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков уточнил, что речь идет преимущественно о сотрудниках, которые обеспечивают работу и безопасность президента.

5 октября Путин вышел из режима самоизоляции, в котором работал с 14 сентября.

Также Путин надеется, что не заболеет ковидом.

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