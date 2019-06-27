Уроженка Барнаула Алена Шмакова работает научным сотрудником Эдинбургского университета. Она более 10 лет изучала механизмы развития рака. Как пациентов обманывают с онкомаркерами и почему, по мнению ученой, наука в России мертва — в материале altapress.ru.

Краткое содержание

Шансы есть

— Когда мы победим рак?

— Уже сейчас некоторые виды рака хорошо лечатся, если их обнаружить на ранней стадии, например, рак груди. Но это не будет чистая победа. Многие виды онкологии возвращаются. Агрессивным типом считается меланома — рак кожи. К тому же она метастазирует в другие органы. Лейкемия — рак крови — тоже имеет тенденцию возвращаться. Потому что, к сожалению, мы не можем убить все «плохие» клетки. Ведь даже измененные они похожи на здоровые. Наша задача — увеличить время ремиссии (период ослабления онкологического заболевания, — Прим. ред.) после химиотерапии.

— Как получилось , что вы стали заниматься наукой в Шотландии?

— В Шотландию сначала переехал мой жених, поступил там в аспирантуру. Когда я закончила свое обучение в Новосибирском госуниверситете, присоединилась к нему. Поступила в магистратуру Эдинбургского университета.

Благодаря занятиям в лаборатории при НГУ, где меня научили в том числе делать белок искусственным путем, я смогла получить очень высокий балл при защите магистерской диссертации.

В Эдинбурге не было возможности проводить много времени в лаборатории. Например, в Новосибирске с третьего курса я 70% времени проводила в лабораториях и только 30% — на лекциях. В Шотландии наоборот, так как там институту приходится оплачивать все твои эксперименты, и они стараются сэкономить.

Лаборатория СС0

— Что вы изучали в Эдинбургском университете?

— Главная тема — эпигенетические регуляции генома ядерных организмов. Проще говоря, в клетке человека ДНК собрана в ядро и отделена специальной мембраной. Если вытащить ДНК из этой мембраны и «размотать», она раскрутится на 6 метров. «Упаковывают» ДНК белки, которые регулируют доступ к генам. Ученые пытаются разгадать, как белки контролируют работу клеток.

Когда обычная клетка преображается в клетку рака, она переходит на другой уровень метаболизма и может выжить даже в некомфортных для обычных клеток условиях. Как растет опухоль, которая еще не пронизана венами и артериями, какие механизмы способствуют образованию новых сосудов в опухоли — это я и изучала.

— Есть успехи?

— Я нашла один из сигнальных путей, который отвечает за чувствительность раковой клетки к кислороду. Это может быть интересно в изготовлении препаратов для лечения лейкемии. Если найдется способ отключить код мутировавшего белка с помощью лекарства или химического реагента, то это вызовет гибель раковых клеток.

ДНК СС0

«Наука в России мертва»

— В чем отличие российской научной лаборатории от британской?

— В уровне финансирования и инфраструктуре. В Британии я могу заказать реагент и знаю, что он придет через несколько дней и при соблюдении условий хранения. Будь это 4 или 20 градусов — заказ укомплектуют специальным реагентом, который сохранит нужное тебе вещество.

В России, когда ждешь необходимые тебе клетки больше трех недель, уже начинаешь сомневаться — а придут ли они вообще и будут ли работать после такой дороги?

Читать далее Во многих российских лабораториях стоят новейшие аппараты, которые регулярно нужно поддерживать реагентами для нормального функционирования. Я слышала о случаях, когда ученые не могли содержать и использовать дорогостоящее оборудование, потому что просто не было денег на необходимые для его работы реагенты. Отсутствие инфраструктуры в научных лабораториях вынуждает делать некоторые вещи самостоятельно. Например, недавно на одной конференции я встретилась с российским ученым. Он рассказал, что они сами выделяют клетки и среды для них. А я могу заказать те же самые компоненты у компании, и они придут через неделю — это значительно экономит время. Еще одно отличие в том, что в России ученых, лаборантов, завлабов трудоустраивает научный институт. Это их постоянное место работы. В британском университете на долгосрочном контракте только завлаб. Остальные работники нанимаются по гранту, у них временные договоры. Обычно они заключаются на 2−5 лет, по истечении которых ты должен выпустить научную публикацию в журнале. Только после ее выхода завлабу дадут очередной грант для дальнейшей работы, а тебе — возможность найти другую лабораторию, где можно провести новые исследования. Оставаться на старом месте нельзя из-за особенностей выдачи грантов.

В британских университетах завлабы сильно прессуют по поводу публикаций в профессиональных журналах. Статьи ученых — это научная валюта. Ты должен публиковаться, публиковаться, публиковаться, иначе нового контракта и никакой карьеры у тебя не будет.

— Такие жесткие рамки не мешают работе?

— Я уже второй год пытаюсь закончить свою статью, которую начала писать в аспирантуре. Нет рук, которые помогут мне завершить некоторые эксперименты. У всех моих коллег есть свои проекты, которые им нужно закончить в первую очередь.

— Бывает ли так , что ученый по каким-то причинам не успел сделать важный эксперимент за время контракта , но выпустил статью , чтобы не остаться без работы , а ее взяли за основу и сделали новое лекарство , которое не будет работать?

— К сожалению, сейчас это очень больной вопрос для всей научной среды. Недавние исследования доказали, что если одна лаборатория решит повторить эксперимент другой, то вероятность получить одинаковый результат — 50 на 50.

Часто из-за того, что нужно публиковать много статей, от которых зависит карьера постдоков (молодые ученые, занимающие временную ставку в зарубежных вузах и научно-исследовательских учреждениях. — Прим. altapress.ru) и приход грантовых денег на новый проект у завлабов, совершаются такие действия, как подтасовка результатов или их неправильная интерпретация. Сейчас появились дополнительные структуры, которые строго следят за этим.

Лаборатория СС0

— В Британии выделяют много денег на исследование рака?

— Да, потому что в этой стране проблема онкологических заболеваний стоит на первом месте, опережая инфекционные и сердечно-сосудистые заболевания.

Кстати, в России регулярные медосмотры больше распространены, чем в Британии. Там система здравоохранения работает через врача общей практики или семейного доктора. Именно он решает, выпить человеку обезболивающее или пойти в больницу и пройти полноценное исследование. Последнее выбивают с боем — государству это невыгодно, анализы и обследования очень дорогие.

Медицина в Британии бесплатна для всех. Но последние 20 лет она серьезно страдает от недофинансирования. Например, в больнице 200 кроватей, а деньги выделяют на 120. На чем экономить? На зарплатах нельзя — они «чистые» и регламентируются. Получается, что на пациентах. Исхитряются найти лекарства подешевле. Или сокращают количество коек. Или побыстрее выписывают пациента, чтобы освободить койку для другого больного.

Жалко, что здравоохранение сейчас выполняет роль разменной монеты. Политики его используют в своих целях. Примером может служить кампания за Брексит. Во всех городах ездил прекрасный автобус с надписью «давайте не будем платить взносы в Евросоюз — и тогда эти деньги пойдут на содержание нацсистемы здравоохранения».

— Брексит повлияет на науку в Британии?

— Да, он представляет определенную угрозу. Многие лаборатории спонсируются на гранты от Евросоюза. Моя работа сейчас, в частности.

Если мы выйдем, то, во-первых, откуда возьмутся деньги на научные исследования? Вопрос остается подвешенным. Государство гарантирует компенсировать потерянные гранты, но за счет чего — непонятно.

Во-вторых, наука очень интернациональна. Во всех моих лабораториях было больше иностранцев, чем коренных британцев. Сейчас я работаю с португальцем, несколькими итальянцами, испанцами, французами, русскими. Для всех них границы будут закрыты.

Брексит затронул лично меня. Британцы слышат, что у меня восточно-европейский акцент, и часто причисляют к полякам — их здесь очень много. Однажды к нам домой пришел сантехник и спросил: «Что вы тут делаете? Когда собираетесь назад?»

Лаборатория СС0

— В связи с Брекситом вы никогда не думали вернуться в Россию и начать работать здесь?

— К сожалению, наука в России мертва. Наша страна только и делает, что теряет научный потенциал. 10 лет назад, когда я уезжала из Новосибирска, аппаратов по расшифровке структуры белка не было ни у нас, ни на Западе. Сегодня это обыденная машина для исследований в Эдинбурге. А в России до сих этих этого аппарата нет!

Российская наука стоит на месте. Некоторое время она работала на запасе из советского времени. Сейчас он заканчивается. И разрыв с западными лабораториями будет еще более очевиден.

Мы уже сейчас зависим от иностранных лекарств. Например, там придумывают все маркеры, а Россия их просто покупает. А если наши отношения с другими странами совсем ухудшатся — где мы будем брать нужные лекарства? У нас их не производят. Если сейчас мы вдруг решимся на импортозамещение, первые лекарства появятся только через 10 лет — столько времени займут клинические испытания.

Лаборатория СС0

Не впадать в истерику

— Когда людям ставят такой серьезный диагноз , они готовы даже обратиться к нетрадиционной медицине. Как вы к этому относитесь?

— Как ученый я не верю в такую медицину. В истории много случаев, когда человек лечился нетрадиционными методами и умирал. Эффект плацебо, безусловно, существует, но самый верный совет — слушать рекомендации врача. Потому что ничего лучше хирургического вмешательства и химиотерапии пока не придумано.

— Сейчас в клиниках предлагают сдать кровь на онкомаркеры , которые определяют предрасположенность к раку. Это действенный метод?

— Онкомаркеры выявляют лишь мутации в клетке. Но чтобы доказать, что мутация в гене действительно приведет к образованию злокачественной опухоли, нужно проводить много исследований.

Клетки даже здорового человека могут быть с мутацией. Так что стопроцентной гарантии наличия ракового заболевания или его образования в будущем онкомаркеры не дадут. Не нужно впадать в истерику, если у вас что-то нашли.

Мутации постоянно происходят в клетках при копировании информации. Хорошая новость в том, что часть этих мутаций не ведет ровно ни к каким последствиям. Другая часть губительна для самих клеток — то есть при сбое они просто умирают. И совсем маленький процент мутаций ведет к тому, что клетка становится раковой и начинает бесконтрольно плодиться.

Проблема в том, что все наши клетки делятся и копируют информацию ежедневно. Так что каждый день мы играем в такую «русскую рулетку». И чем дольше живем, тем больше вероятности, что какой-нибудь сбой приведет к образованию опухоли. Вот такой эволюционный механизм.

— Какие еще есть причины появления новообразований?

— Онкология может появиться из-за воздействия окружающей среды. Это когда мутацию клетки вызывают так называемые канцерогены. Например, недавно признали, что все виды копченого мяса содержат канцерогены. Вы можете отказаться от его употребления. Теоретически это должно снизить вероятность развития рака.

Лаборатория СС0

О чем еще рассказала Алена Шмакова

О зарплатах — Когда я работала в России, в новосибирской лаборатории сотрудники получали около 12 тыс. рублей, лаборанты — 8 тыс. В Шотландии в зависимости от программы во время учебы ты получаешь от 800 до 2 тыс. фунтов в месяц (1,5 тыс. фунтов — это средняя зарплата в Шотландии). Когда я перешла из студентов в научные сотрудники, моя зарплата стала меньше, чем у аспиранта, потому что с нее начали платить налоги. Сейчас моя зарплата ежегодно в августе увеличивается на 0,9% в связи с инфляцией. Об Анджелине Джоли — Вероятность развития рака у актрисы была действительно высока. Дело в том, что в очень многих опухолях молочной железы находили один и тот же ген рака, который и обнаружили у Джоли. Но точно сказать, что именно он вызывает рак, не сможет никто. Сначала надо провести исследования, например, на мышах — внедрить в них подозрительный ген и посмотреть, в скольких случаях будет развиваться онкология. Но таких исследований на животных и тем более на людях не проводили. О своем отношении к раку — Наверное, я бы боялась беспомощности. Но ты знаешь, что это болезнь, что этому есть объяснение, знаешь, чего ждать, к чему приготовиться — это помогает. К тому же предотвратить развитие рака можно, если выявить заболевание на ранней стадии.

Что известно об Алене Шмаковой

Алена Шмакова — научный сотрудник Эдинбургского университета, Королевского медицинского исследовательского института, кандидат естественных наук.

Родилась в 1986 году в Барнауле.

Окончила химический факультет Новосибирского государственного университета в 2009 году. Затем поступила в магистратуру Эдинбургского университета, где занималась исследованием лекарств и прикладной биологией.