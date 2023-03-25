Рассказали об опасных последствиях запивания пищи холодной водой

Диетолог объяснила, что во время пищеварения температура внутри ЖКТ становится выше. После попадания пищи в желудок и кишечник, внутри начинается активное кровоснабжение, которое помогает переварить пищу.

А ледяная или холодная вода притупляет эти процессы. Еда переваривается медленнее и хуже. А тем, у кого есть проблемы с желудком, запивать еду нежелательно.

Также стоит помнить, что сок, кофе, смузи — это самостоятельная пища. То есть к обычной порции добавляются другие белки, жиры и углеводы.

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