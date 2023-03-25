25 марта
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Здоровье

Рассказали об опасных последствиях запивания пищи холодной водой

Врач-диетолог рассказала «Вечерней Москве», что запивать пищу холодной водой опасно, это нарушает температуру внутри желудочно-кишечного тракта.

Стакан воды.
Стакан воды.
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Диетолог объяснила, что во время пищеварения температура внутри ЖКТ становится выше. После попадания пищи в желудок и кишечник, внутри начинается активное кровоснабжение, которое помогает переварить пищу.

А ледяная или холодная вода притупляет эти процессы. Еда переваривается медленнее и хуже. А тем, у кого есть проблемы с желудком, запивать еду нежелательно.

Также стоит помнить, что сок, кофе, смузи — это самостоятельная пища. То есть к обычной порции добавляются другие белки, жиры и углеводы.

Ранее мы рассказывали, в чем целебная польза хлеба и почему от него нельзя отказываться.

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