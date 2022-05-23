Реагенты для сдачи анализов заканчиваются в России

Увеличение сроков поставок оборудования, реагентов и расходных материалов подтверждают 63,1% сотрудников государственных и частных клинико-биологических лабораторий, показал опрос, проведенный по просьбе « Ведомостей » входящей в группу «Актион» фирмой «Актион медицина».

В исследовании приняли участие 130 респондентов.

Это заведующие (53,8%) и врачи лабораторий (21,5%), а также биологи, технологи, лаборанты (10,8%), средний медперсонал (6,2%), главврачи и специалисты по госзакупкам медорганизаций (5,4 и 2,3% соответственно).

Перебои с поставками отметили 49,2% респондентов, а у 20% они и вовсе прекратились.

Еще 18,5% опрошенных пришлось перейти на новых производителей и дистрибуторов, у 16,2% возникли проблемы с оплатой поставок. И лишь 5,4% респондентов сказали, что в работе ничего не изменилось.

Правда, как выяснилось. порядка 97% такой продукции скоро могут заместить в том числе азиатские страны.

Между тем алтайские ученые придумали, как импортозаместить зарубежный реагент для бурения нефтяных скважин.