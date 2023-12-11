11 декабря
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Здоровье

Режим «черного неба» включили аномальные морозы в Сибири

Аномально холодная погода ожидается в Сибири до 13 декабря, сообщает ТАСС.

ТЭЦ.
ТЭЦ.
Анна Зайкова

В Алтайском крае, Новосибирской, Кемеровской, Томской областях до 13 декабря сохранится аномально холодная погода с минимальными температурами воздуха минус 35 градсов и ниже, местами сильные морозы с минимальными температурами воздуха минус 40 и ниже, указывает adi19.ru.

Режимный регион

Неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей первой степени в воздухе — режим черного неба — будет действовать на территории Красноярского края, в Хакасии, в Кузбассе и в Томске.

Прогноз

На 12 декабря метеоусловия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в воздухе Барнаула и Бийска.

Ранее эксперт рассказал, почему в Сибири часто вводят режим "черного неба". При атмосферном процессе загрязнения от труб заводов, домов с печным отоплением, выхлопных газов автомобилей не покидают пределы воздушного бассейна. Но когда придет потепление, а вместе с ним восстановится широтный перенос воздушных масс, начнет поступать очищающий воздух.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость