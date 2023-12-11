Режим «черного неба» включили аномальные морозы в Сибири

В Алтайском крае, Новосибирской, Кемеровской, Томской областях до 13 декабря сохранится аномально холодная погода с минимальными температурами воздуха минус 35 градсов и ниже, местами сильные морозы с минимальными температурами воздуха минус 40 и ниже, указывает adi19.ru.

Режимный регион

Неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей первой степени в воздухе — режим черного неба — будет действовать на территории Красноярского края, в Хакасии, в Кузбассе и в Томске.

Прогноз

На 12 декабря метеоусловия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в воздухе Барнаула и Бийска.

Ранее эксперт рассказал, почему в Сибири часто вводят режим "черного неба". При атмосферном процессе загрязнения от труб заводов, домов с печным отоплением, выхлопных газов автомобилей не покидают пределы воздушного бассейна. Но когда придет потепление, а вместе с ним восстановится широтный перенос воздушных масс, начнет поступать очищающий воздух.