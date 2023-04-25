Резкое увеличение зараженных ковидом зафиксировали в соседней с Алтаем республике

Утром 25 апреля зарегистрирован 71 случай. Сутками ранее показатель был на уровне 25 случаев заражения.

Лечение от коронавируса продолжают получать 1 260 человек, из них в стационарах находятся 144 пациента, амбулаторно — 1 116, пишет eadaily-com.

Трое — в тяжелом состоянии.

Ранее алтайскую больницу оштрафовали за распространение коронавируса.

Выявили возбудителей ковида и бактерии группы кишечной палочки на поверхностях одной из палат отделения хирургии. Там вирусы и бактерии могли оказаться только из-за некачественной дезинфекции и нарушения санитарных требований.

Это создало угрозу дальнейшему распространению инфекции среди пациентов отделения.