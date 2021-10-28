29 октября -4°C
Коронавирус
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Здоровье

Росавиация рекомендовала не наращивать авиаперевозки внутри страны

Росавиация рекомендовала авиакомпаниям воздержаться от увеличения трафика с 30 октября по 7 ноября, которые объявлены нерабочими днями.

Сочи. Море.
Сочи. Море.
altapress.ru

В телеграмме руководителя ведомства Александра Нерадько авиаперевозчиков попросили не увеличивать количество рейсов и кресел в этот период, зафиксировав их на уровне 19 октября «в соответствии с решением оперативного штаба во избежание дальнейшего ухудшения эпидемиологической ситуации», пишет «Коммерсантъ».

Ограничение распространяется только на внутренние рейсы.

В авиаотрасли считают эти рекомендации запоздалыми: интерес россиян к путешествиям резко вырос сразу после официального объявления «длинных выходных». В результате прямых билетов на туристические направления и так почти не осталось.

Ажиотажные покупки билетов начались еще до официального объявления о нерабочих днях — в момент, когда вице-премьер Татьяна Голикова выступила с предложением их ввести.

Между тем отели и гостиницы в Крыму отменили до 20% броней на номера после того, как в регионе были введены ограничения на заселение клиентов только по QR-коду или отрицательному ПЦР-тесту.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость