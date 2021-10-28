Росавиация рекомендовала не наращивать авиаперевозки внутри страны

В телеграмме руководителя ведомства Александра Нерадько авиаперевозчиков попросили не увеличивать количество рейсов и кресел в этот период, зафиксировав их на уровне 19 октября «в соответствии с решением оперативного штаба во избежание дальнейшего ухудшения эпидемиологической ситуации», пишет «Коммерсантъ».
Ограничение распространяется только на внутренние рейсы.
В авиаотрасли считают эти рекомендации запоздалыми: интерес россиян к путешествиям резко вырос сразу после официального объявления «длинных выходных». В результате прямых билетов на туристические направления и так почти не осталось.
Ажиотажные покупки билетов начались еще до официального объявления о нерабочих днях — в момент, когда вице-премьер Татьяна Голикова выступила с предложением их ввести.
Между тем отели и гостиницы в Крыму отменили до 20% броней на номера после того, как в регионе были введены ограничения на заселение клиентов только по QR-коду или отрицательному ПЦР-тесту.