2 августа
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Здоровье

Роспотребнадзор вновь призвал россиян носить маски

На фоне роста заболеваемости коронавирусом Роспотребнадзор рекомендовал россиянам из групп риска носить маски в общественном транспорте и местах скопления людей. Об этом сообщает РИА Новости.

Коронавирус, маска. Пандемия.
Коронавирус, маска. Пандемия.
CC0

В ведомстве подчеркнули, что, хотя большинство людей легко переносит наиболее распространенный штамм инфекции «омикрон», для пожилых граждан и лиц, страдающих хроническими заболеваниями, вирус представляет серьезную угрозу.

Для лучшей защиты от заражения Роспотребнадзор советует использовать антисептики для дезинфекции рук.

Россиянам следует внимательно относиться к мерам защиты от заражения коронавирусной инфекции, подчеркнули в надзорном органе.

Напомним, слухи о том, что Роспотребнадзор призвал вернуть ковидные ограничения в России на фоне роста заболеваемости, не соответствуют действительности. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае фиксируется серьезный рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. За три дня суточное количество заболевших увеличилось более, чем на 70%.

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