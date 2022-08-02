Роспотребнадзор вновь призвал россиян носить маски

В ведомстве подчеркнули, что, хотя большинство людей легко переносит наиболее распространенный штамм инфекции «омикрон», для пожилых граждан и лиц, страдающих хроническими заболеваниями, вирус представляет серьезную угрозу.
Для лучшей защиты от заражения Роспотребнадзор советует использовать антисептики для дезинфекции рук.
Россиянам следует внимательно относиться к мерам защиты от заражения коронавирусной инфекции, подчеркнули в надзорном органе.
Напомним, слухи о том, что Роспотребнадзор призвал вернуть ковидные ограничения в России на фоне роста заболеваемости, не соответствуют действительности. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае фиксируется серьезный рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. За три дня суточное количество заболевших увеличилось более, чем на 70%.