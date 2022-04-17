Россиянам дали советы по борьбе с весенней аллергией

Врач аллерголог-иммунолог КДЦ «МЕДСИ на Белорусской» Наталья Гарскова рассказала « Прайму », как бороться с аллергией в весенний период.

Гарскова отметила, что сезонная аллергия, вызванная реакцией иммунной системы на пыльцу растений, называется поллиноз, или сезонный аллергический риноконъюнктивит.

Симптомы — заложенность носа, чихание, покраснение, резь в глазах, слезотечение, а также ощущение затрудненного грудного дыхания.

«Иногда пациенты путают характерную реакцию организма на цветение с обычной простудой и лечатся самостоятельно, теряя время. Это неправильно и опасно. Ведь один из наиболее часто встречаемых спутников запущенной аллергии — бронхиальная астма», — уточнила она.

В такой ситуации стоит обратиться к аллергологу. Также следует соблюдать некоторые рекомендации, которые помогут облегчить протекание аллергии.

Необходимо соблюдать гипоаллергенную диету — исключить из рациона сладкое, красители, маринады, копчености.

Также важно ограничить тяжелые для переваривания продукты, которые тоже могут вызвать аллергическую реакцию: куриные яйца, молоко, цитрусовые и т.д.

Для уменьшения контакта с пыльцевыми аллергенами можно часто принимать душ, промывать глаза и нос, носить кепку и защитные очки, менять наволочки каждый день и увлажнять помещение для сна.