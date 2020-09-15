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Здоровье

Россиянка внезапно впала в кому на отдыхе в Турции

Находившаяся в Турции туристка из России, прилетевшая на отдых из Поволжья, в день обратного вылета домой потеряла сознание, пишет АТОР.

Врачи. Медицина. Операция.
Врачи. Медицина. Операция.
СС0

Женщину доставили в реанимационное отделение местного госпиталя. Врачи поставили россиянке диагноз «кровоизлияние в головной мозг». Пациентка впала в кому и была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Россиянке была проведена высокотехнологичная операция, через неделю после которой ее состояние улучшилось.

Расходы на лечение и эвакуацию спецбортом частной санитарной авиации в сумме 39 970 долларов США взяла на себя страховая компания ERV.

Сейчас туристка находится в специализированном медицинском учреждении в своем регионе и продолжает получать надлежащую медицинскую помощь.

В прошлом году аналогичный случай произошел с жительницей Санкт-Петербурга. Туристка отдыхала в Анталье. Спустя несколько дней девушка почувствовала недомогание.

На следующий день у нее уже не двигались правая нога и рука, произошел частичный паралич мышц лица, а затем и потеря сознания.

После проведения всех необходимых анализов врачи заявили о проблемах с мозговым кровообращением и поставили диагноз инфаркт головного мозга и подключили к аппарату ИВЛ.

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