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Здоровье

Российские ученые назвали растение, способное снижать сахар в крови

По данным специалистов Воронежского государственного университета, синюха голубая обладает способностью снижать сахар в крови, пишет Ferra.ru.

Сахар
Сахар
Открытые источники в Интернете

Мы определили, что есть такой эффект, и планируем с ней разрабатывать фитосредства", — поделилась доцент кафедры управления и экономики фармации и фармакогнозии Воронежского государственного университета Алевтина Гудкова, отметив, что это растение уже сейчас применяется в медицине в качестве отхаркивающего средства.

Синюха голубая распространения в Черноземье, а также в лесах Воронежской области.

Отмечается, что в ее составе имеются терпеновые сапонины, которые и оказывают снижающее уровень сахара в крови действие.

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