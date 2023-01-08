Российский вирусолог назвал главную особенность наступающего гриппа B

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что характерными симптомами гриппа В являются осиплость и изменение голоса, сообщает ТАСС .

Он подчеркнул, что таким образом можно отличить вариант гриппа B от гриппа типа A.

«Грипп В можно сразу отличить от гриппа А: он бьёт по голосовым связкам, и человек сразу начинает хрипеть, сопеть, и голос у него очень сильно меняется, садится», — сказал ученый.

Прочие симптомы гриппа В в целом схожи с другими респираторными заболеваниями. По словам Гинцбурга, воспалительный процесс начинается в носоглотке, а затем опускается в бронхи и лёгкие.

Ранее директор центра имени Гамалеи заявил, что грипп B может в ближайшее время вытеснить грипп A на территории РФ. Кроме того, он призвал россиян привиться на новогодних праздниках.