8 января
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Здоровье

Российский вирусолог назвал главную особенность наступающего гриппа B

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что характерными симптомами гриппа В являются осиплость и изменение голоса, сообщает ТАСС.

Вакцина против гриппа.
Вакцина против гриппа.
пресс-служба АКЗС

Он подчеркнул, что таким образом можно отличить вариант гриппа B от гриппа типа A.

«Грипп В можно сразу отличить от гриппа А: он бьёт по голосовым связкам, и человек сразу начинает хрипеть, сопеть, и голос у него очень сильно меняется, садится», — сказал ученый.

Прочие симптомы гриппа В в целом схожи с другими респираторными заболеваниями. По словам Гинцбурга, воспалительный процесс начинается в носоглотке, а затем опускается в бронхи и лёгкие.

Ранее директор центра имени Гамалеи заявил, что грипп B может в ближайшее время вытеснить грипп A на территории РФ. Кроме того, он призвал россиян привиться на новогодних праздниках.

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