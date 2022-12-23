23 декабря
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Здоровье

В Краевую клиническую больницу поступила новая стационарная ангиографическая установка за 75,5 млн рублей

Новая стационарная ангиографическая установка поступила в Краевую клиническую больницу в рамках нацпроекта «Здравоохранение», передает пресс-служба Алтайского края.

Медицина. Больница. Врач.
Медицина. Больница. Врач.
СС0

Как рассказали в Минздраве региона, это третий аппарат в оснащении Краевой клинической больницы.

С помощью аппарата можно выполнять сложные операции с высоким качеством визуализации при более низкой рентгеновской нагрузке на пациента.

«Наша основная активность связана с кардиологией, сосудистой хирургией и нейрохирургией. Это больные с геморрагическими и ишемическими инсультами, острым коронарным синдромом, инфарктами миокарда и хронической ишемической болезнью сердца. Такое оборудование им жизненно необходимо. Оказанная в первые сутки высокотехнологичная помощь помогает сохранить жизнь», — рассказали в медучреждении.

Ежегодно с помощью ангиографических комплексов в ККБ выполняют около 4 500 процедур, из них более 1 000 лечебных.

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