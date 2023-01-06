О полезных свойствах кожуры мандаринов рассказал врач

Корки мандарина содержат больше витаминов, чем мякоть, пишет в своем Telegram-канале врач-токсиколог Михаил Кутушов.

По его словам, корки мандаринов богаты эфирными маслами, калием и фосфором, что положительно влияет на сердце, улучшает работу иммунной системы, печени и желудочного тракта.

Специалист советует не выбрасывать кожуру цитрусовых, ведь ее можно использовать для приготовления целебного чая.

Предварительно корки нужно высушить и только потом готовить настой.

Так, несколько корок мандарина и одну чайную ложку ромашки залить 200 мл воды и довести до кипения. Дать остыть. Каждый день лучше готовить новый отвар.

По мнению доктора, заваривать и применять кожуру мандарина можно и при заболеваниях дыхательной системы (бронхит или ОРЗ).

При диабете такой отвар также способен помочь — кожуру надо проварить без сахара и пить в небольших количествах.

Кутушов предупреждает, любое применение мандариновых корочек возможно только в отсутствие аллергии, повышенной кислотности, гастритов, язв и панкреатита.

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