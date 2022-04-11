С отказом от вакцинации от ковида связаны нарциссизм и психопатия

Нарциссы и психопаты отказываются от вакцинации против COVID-19 чаще, выяснили исследователи из Университета Южной Алабамы.

Исследователи отобрали 590 взрослых добровольцев, которые сообщили свои демографические данные.

Через неделю они заполнили опросники, направленные на выявление черт личности. Спустя неделю — опросник, оценивающий их готовность вакцинироваться. Потом — опросник с дополнительными вопросами относительно вакцинации.

Все опросники заполнили 258 участников исследования, пишет Газета.Ru.

Как оказалось, с желанием пройти вакцинацию сильнее всего коррелировали экстраверсия, нарциссизм, психопатия и уровень психологического капитала — того, насколько человек оптимистичен, надежен, жизнестоек и самоэффективен.

Чем выше были выражены нарциссизм и психопатия, тем выше было и нежелание вакцинироваться.

Интересно, что нежелание вакцинироваться испытывали также люди с выраженной добросовестностью — возможно, они считали, что в состоянии компенсировать отказ от вакцинации другими мерами, которые снизят риски заражения для окружающих.

«Колебания по поводу вакцинации — это многомерная концепция, и убеждения в том, что вакцины несут значительный риск для здоровья, а также в том, что человек и так достаточно здоров — это два фактора, оказывающие особенно сильное влияние на решение о вакцинации», — добавили авторы работы.

Свои выводы исследователи опубликовали в журнале Personality and Individual Differences.

Между тем суточный рекорд по ковиду зафиксировали в Поднебесной с начала пандемии.