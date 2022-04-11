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Здоровье

С отказом от вакцинации от ковида связаны нарциссизм и психопатия

Нарциссы и психопаты отказываются от вакцинации против COVID-19 чаще, выяснили исследователи из Университета Южной Алабамы.

Мобильный пункт вакцинации.
Мобильный пункт вакцинации.
mosday.ru

Исследователи отобрали 590 взрослых добровольцев, которые сообщили свои демографические данные.

Через неделю они заполнили опросники, направленные на выявление черт личности. Спустя неделю — опросник, оценивающий их готовность вакцинироваться. Потом — опросник с дополнительными вопросами относительно вакцинации.

Все опросники заполнили 258 участников исследования, пишет Газета.Ru.

Как оказалось, с желанием пройти вакцинацию сильнее всего коррелировали экстраверсия, нарциссизм, психопатия и уровень психологического капитала — того, насколько человек оптимистичен, надежен, жизнестоек и самоэффективен.

Чем выше были выражены нарциссизм и психопатия, тем выше было и нежелание вакцинироваться.

Интересно, что нежелание вакцинироваться испытывали также люди с выраженной добросовестностью — возможно, они считали, что в состоянии компенсировать отказ от вакцинации другими мерами, которые снизят риски заражения для окружающих.

«Колебания по поводу вакцинации — это многомерная концепция, и убеждения в том, что вакцины несут значительный риск для здоровья, а также в том, что человек и так достаточно здоров — это два фактора, оказывающие особенно сильное влияние на решение о вакцинации», — добавили авторы работы.

Свои выводы исследователи опубликовали в журнале Personality and Individual Differences.

Между тем суточный рекорд по ковиду зафиксировали в Поднебесной с начала пандемии.

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