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Здоровье

Сделать невозможной смерть от ковида призвала вице-премьер

Перед медиками стоит задача сделать невозможной смерть от COVID-19, считает вице-премьер Татьяна Голикова, сообщает «Интерфакс».

Татьяна Голикова, Россия.
Татьяна Голикова, Россия.
из открытых источников в интернете

Голикова особо отметила, что в России научились защищаться от ковида.

И призвала сделать невозможной смерть от коронавируса.

Ранее Голикова назвала национальную идею России.

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