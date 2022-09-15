Сделать невозможной смерть от ковида призвала вице-премьер

Голикова особо отметила, что в России научились защищаться от ковида.
И призвала сделать невозможной смерть от коронавируса.
Ранее Голикова назвала национальную идею России.
Перед медиками стоит задача сделать невозможной смерть от COVID-19, считает вице-премьер Татьяна Голикова, сообщает «Интерфакс».
Голикова особо отметила, что в России научились защищаться от ковида.
И призвала сделать невозможной смерть от коронавируса.
Ранее Голикова назвала национальную идею России.
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