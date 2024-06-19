Село мое, село больное. Что происходит с медицинской помощью в районах Алтайского края, рассказал глава здравоохранения

Вопрос оказания медицинской помощи в сельских районах стоит в Алтайском крае особенно остро. В отличие от других регионов, в крае большую долю населения составляют сельские жители. И предстоит немало работы, чтобы вывести медицинскую помощь в сельских районах на достойный уровень, заявил глава здравоохранения Дмитрий Попов. Какие меры предпринимает краевой минздрав — в нашем материале.

«Работы предстоит немало»

По статистике минздрава, каждый год в сельские поликлиники, амбулатории и ФАПы поступает до 20 млн обращений из почти 1,6 тыс. сел.

«Для нас очень важно совершенствовать работу первичного звена, к которому относятся ФАПы, врачебные амбулатории, поликлиники и районные больницы», — заявил Дмитрий Попов.

При этом министр признается, что работы в этом направлении у ведомства немало. «Мы ищем новые подходы и решения», — отметил он. На сегодняшний день в крае действует девять проектов по совершенствованию медицинской помощи в селах. Из них Попов выделяет четыре:

управление расписанием врачей. Новый проект направлен на создание более удобных и доступных механизмов записи на прием, включая телемедицину. А также на сокращение времени ожидания медико-санитарной помощи до 48 часов у участкового педиатра, врача общей практики и фельдшера;

перераспределение функций персонала;

ФАП в поселке Куяган. Минздрав АК.

новые организационные подходы к направлению пациентов в медицинские организации третьего уровня. Такие медучреждения оказывают высококвалифицированную, экспертную медицинскую помощь, которую нельзя получить в центральных районных больницах или в крупных межрайонных центрах. В Барнауле это Краевая клиническая больница, онкологический и кардиологический диспансеры;

службы сопровождения пациентов. В Алтайское крае действуют служба сопровождения пациентов, перенесших острый коронарный синдром и инсульт в последние три месяца и служба сопровождения пациентов с онкологическими заболеваниями.

Подробнее об остальных проектах мы рассказали в нашем большом материале.

Врач. Пациент. Freepic

Первые результаты

По словам Дмитрия Попова, сегодня можно говорить о первых успешных результатах проектной деятельности.

Например, количество нестабильных пациентов с болезнями системы кровообращения снизилось в два раза, а число умерших в первые три месяца — на 10%. В этом заслуга службы сопровождения пациентов.

Также была существенно модернизирована работа неотложной медицинской помощи. Количество бригад по всему краю увеличилось на 49%. А новая единая диспетчерская служба позволила снизить нагрузку на «скорую» на 37%.

«Следует понимать, что скорая помощь необходима при жизнеугрожающей ситуации. Неотложная же – при состояниях, не угрожающих жизни. Такое разделение поможет врачам понимать, какой вызов по какому поводу потребуется», — отмечал министр.

Станция скорой помощи. Андрей Каспришин

А что с маленькими селами?

Мы спросили у министра, как сегодня организована медицинская помощь в малых труднодоступных селах Алтайского края. Дмитрий Попов ответил, что сегодня разработано два проекта: «Помощник фельдшера» и модернизация работы мобильных ФАПов с новыми организационными подходами.

Первый направлен на подготовку младших медсестер, которые смогут в отсутствие фельдшера оказать первую медицинскую помощь, провести первичный осмотр, вызвать скорую и ухаживать за тяжело больными. Пройти подготовку могут все желающие, в том числе без медицинского образования. Подробнее мы о нем писали в нашем материале.

А мобильные ФАПы в новом формате должны охватить более 32 тыс. сельских жителей, отмечает глава здравоохранения. Сегодня на 44 мобильных комплексах принято более 25 тыс. человек.

«Для реализации этих проектов было определено 9 кураторов из числа главных врачей медицинских организаций», — подчеркнул министр.

ФАП. архив prokopievfond.ru

Кадровый вопрос

При этом в крае по-прежнему сохраняется дефицит кадров в сельских медучреждениях. Дмитрий Попов заявил, что минздрав старается решить эту проблему с помощью различных мер:

«Среди них целевая подготовка врачей по программам специалитета и ординатуры и целевая подготовка фельдшеров. Из краевого бюджета в районах ежемесячные выплаты получают наставники молодых специалистов; молодые участковые терапевты, педиатры и фельдшеры. Большую роль играют специальные социальные выплаты медицинским работникам по постановлению правительства РФ».

Также в 2024 году Дмитрий Попов объявил о введении нового показателя эффективности – уровня оттока кадров. Согласно ему, в течение года из учреждения должно увольняться не больше 10% сотрудников. «По этой планке мы будем оценивать работу руководителя», — отметил глава минздрава. Это должно мотивировать медицинские организации работать с молодыми кадрами.

Пока лучше всех с этим справляется Первомайская, Панкрушихинская, Алтайская, Славгородская, Алейская и Калманская районные больницы, отметил глава минздрава. Хуже дела обстоят в Залесовском, Поспелихинском и Советском районах.

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