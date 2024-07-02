Если у человека регулярно повышается давление, это очевидный повод для обследования, пишет doctorpiter.ru. Как только причина найдена, можно постараться вернуть давление в норму. Часто назначаются медикаменты, понижающие давление. Но это временный вариант, он не устраняет причину заболевания.

Однако часто повышение артериального давления связано с состоянием шейного отдела позвоночника.

Если в шее есть привычное напряжение или уже сформировавшиеся на базе этого напряжения структурные нарушения — грыжи или протрузии, — то отток крови от головы будет затрудняться.

Чтобы мышцы шеи вышли из гипертонуса, а осанка сбалансировалась, нужны специальные упражнения на расслабление — такие, какие используют в китайской гимнастике для здоровья цигун.

Упражнение «Шея журавля»

нужно сесть ровно на стул без опоры на спинку, руки положить на колени;

при этом важно опустить голову и позволить ей повиснуть на основании шеи;

а теперь — подъем головы наверх, от позвонка к позвонку. Именно так строятся новые связи мозга с периферией и появляется возможность расслаблять даже маленькие мышцы.

Как только шея становится более расслабленной, в норму начинает входить и артериальное давление.

Ранее гипертоникам назвали пять эффективных способов контролировать давление. Для выполнения таких упражнений нужно удерживать тело в определенном положении некоторое время. Это может быть планка, глубокий присед или различные стойки у стены.

Отмечается, что во время изометрических удержаний происходит резкое улучшение кровотока за счет расширения сосудов. Другие типы упражнений не дают такого же эффекта.

Чтобы результат занятий был стойким, гипертоникам нужно заниматься три раза в неделю и делать четыре подхода по две минуты каждый.

Вторым способом нормализовать давление физиотерапевт считает бег. По его словам, этот вид активности также улучшает кровоток, но ещё и насыщает организм кислородом. Кроме того, следует делать растяжку. Она помогает уменьшить жесткость сосудов и предотвращает болезни сердца.

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