Сибиряки переболели Covid-19 сразу после вспышки в Поднебесной. Особое мнение

Карта распространения коронавируса в России, а также отсутствие тестов на ранней стадии пандемии могут свидетельствовать о том, что жители Сибири и Дальнего Востока переболели коронавирусной инфекцией нового типа сразу после вспышки в Китае, заявила главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова.

Китай территориально ближе к вышеназванным регионам, однако сразу после предупреждения китайских властей о вспышке неизвестной болезни, жители СФО и Дальнего Востока не попали в «группу риска».

«Это очень интересный вопрос на самом деле. Посмотрите такую ситуацию: Китай нам объявил перед новогодними нашими праздниками, что у них пандемия. Безусловно, мы с вами в январе-марте переносили какие-то вирусные заболевания: у кого-то более выраженные, у кого-то — менее. Тем не менее, тоже для нас интересен вопрос, почему, например, Дальний Восток, Хабаровск, Благовещенск — те города, которые очень близки к Китаю, <жители> они ездят туда в магазины, на отдых — почему в тот момент не полыхнула территория Дальнего Востока?», — поинтересовалась Поздянкова.

Сначала у жителей не было возможности протестироваться на коронавирусную инфекцию, пишет Тайга.инфо.

«И, скорее всего, безусловно, часть жителей перенесли коронавирусную инфекцию», — подчеркнула Позднякова в ходе онлайн-конференции в официальном сообществе регионального правительства во «ВКонтакте» 10 апреля.

«У нас сегодня Сибирь, Дальний Восток по количеству заболевших, несмотря на то, что мы принимаем зарубежные, московские рейсы, петербургские, все-таки не такое количество заболевших как в центральной части России. Скорее всего, наверно, в этом и кроется какая-то правда — и это вопрос исследований — что мы уже наработали какой-либо иммунитет с той стороны Востока, когда была такая угроза со стороны Китая», — заявила Лариса Позднякова.

Данные на 11 апреля

Между тем в регионах Сибири продолжает расти число подтвержденных случаев заражения коронавирусом Covid-19. Количество заболевших — 256 человек, трое погибли.

Восемь новых случаев лабораторно подтверждено в Алтайском крае. Среди заболевших пять человек — жители Барнаула, один из Заринска и двое из Павловска. Общее число заболевших выросло до 29, двоих выписали из больницы.

В Хабаровском крае — 29 заболевших, в Приморском — 23, на Сахалине — 11 человек, в Амурской области — 6 заболевших Covid-19.

Всего на 11 апреля в России зарегистрировано 11,9 тыс. случаев коронавируса. За весь период официально зафиксировано 94 смерти, выздоровели 795 человек.