Слияние опыта и денег. Зачем в Барнауле открыли новый Центр сердечно-сосудистой хирургии и кому он поможет

На базе Алтайского кардиодиспансера открылся центр сердечно-сосудистой хирургии. К врачам самого диспансера присоединились специалисты краевой клинической больницы. Говорим с руководителем Центра, главным сосудистым хирургом региона Дмитрием Ананьевым о том, зачем нужно такое подразделение и как снизить «сердечную» смертность.

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— Почему возникла необходимость в новой структуре?

— Идее создания этого центра уже около полутора лет. Инициатором ее был минздрав, она много раз обсуждалась. Смысл — в простой стратегии: здесь должны быть сосредоточены все новейшие и уже проверенные временем методики и лучшие хирурги. И финансы тогда будут расходоваться, так сказать, по-хозяйски.

Это, по сути, так и было раньше, пока в 2013 году для определенных, сложных пациентов не открыли отделение в краевой клинической больнице. Там оно работало 10 лет.

Традиционную кардиохирургию — протезирование клапанов, аорто-коронарное шунтирование — активно практиковали в кардиодиспансере. В краевой больнице развивали другие направления: вмешательства при патологиях аорты (в частности, например, протезирование восходящего отдела и дуги аорты) и трансплантацию сердца.

Сейчас наша служба переехала в кардиодиспансер. Мы совместили наш опыт, и это даст результат. Уже сейчас мы делаем операции на аорте, в перспективе добавим и трансплантацию. Теперь у нас в арсенале все методики с широким спектром действия.

Среди наиболее перспективных методик — малоинвазивная кардиохирургия — через небольшие разрезы. При аортальных вмешательствах распиливается только верх грудины. Это щадящие методики, позволяющие пациенту быстро встать на ноги. Больные легко переносят такие операции.

Пока мы не умеем еще малоинвазивно оперировать митрально-трикуспидальный клапан. И мы ждем соответствующее оборудование — хирургическая стойка позволит специальными инструментами достигать остановки сердца и протезирования через маленькие межреберные разрезы. Коронарное шунтирование тоже станет малоинвазивным.

Факт В Алтайском крае болезни системы кровообращения в настоящее время стоят на первом месте в структуре смертности. Среди прочих патологий в регионе они составляют 43%.

Дмитрий Ананьев , главный сосудистый хирург Алтайского края. Altapress.ru.

— Хирургам предстоит учиться или они уже прошли обучение?

— Быть раз и навсегда наученным невозможно. Либо ты развиваешься, либо деградируешь. Статуса кво в сердечно-сосудистой хирургии не существует, эта сфера развивается семимильными шагами.

Мы готовим прорывные технологии и в хирургическом лечении нарушений ритма. Это так называемая радиочастотная абляция сердца, которую проводят с доступом через магистральные сосуды с помощью внутрисосудистого катетера.

Этой методики вовсе нет в Алтайском крае, а пул пациентов огромен — исчисляется десятками тысяч людей с фибрилляцией предсердий. У этих людей огромный риск развития инсультов. Так что мы можем повлиять на снижение общей смертности в Алтайском крае.

Раньше мы учились в европейских странах, теперь, в силу понятных причин, обратили внимание на азиатские. Малайзия, Китай — страны, в которых хирургия двигается очень активно.

Алтайский краевой кардиологический диспансер. Минздрав Алтайского края.

Между больницами и городами

— В центре запланировано развитие гибридной хирургии. Расскажите , что это такое?

— Гибридные вмешательства на сердце в крае мы будем проводить впервые. Для этого есть специальная операционная, которая позволит применять разные методики на одной системе организма. Одновременно с классической «открытой» операцией на сердце мы можем проводить эндоваскулярную. К примеру, устанавливать стент в сонную или почечную артерию и делать коронарное шунтирование. Все это происходит одновременно.

Кроме того, это поможет делать и симультанные операции, то есть на разных системах. То есть мы можем оперировать любую патологию, например, урологическую, пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Рассматриваем и пациентов с онкологией.

Алтайский краевой кардиологический диспансер. Минздрав Алтайского края.

— Раньше этого не было?

— Есть пациенты, за которых не берутся онкологи, потому что надо лечить сердце, а кардиологи не берут из-за опухолевых процессов. Нужно делать все одновременно. И нужно соответствующее оборудование, сейчас мы обосновываем его приобретение. Слава Богу, есть большой выбор из российских аппаратов, это удешевляет покупку.

В гибридной хирургии нуждается примерно треть больных с ишемической болезнью сердца. Раньше, когда такого направления не было, хирургические вмешательства делили на этапы, которые могли проходить в разных больницах. И даже в разных городах. Были случаи, когда пациент едет в Новосибирск на установку стента, рискуя сердцем, а потом еще год-полтора ждет, операции. Есть большой риск, что за это время будет инфаркт, и сердце станет неоперабельным.

Только в одной реваскуляризации — обеспечении кровоснабжения миокарда — нуждается в среднем 10−11 тыс. жителей Алтайского края в год. Мы же выполняем 3−3,5 тыс. стентирований и около 400 коронарных шунтирований. Представьте, какой дефицит накапливается. Потребность очень большая.

Алтайский краевой кардиологический диспансер. Минздрав Алтайского края.

— Каков теперь будет объем операций в кардиодиспансере?

— Сейчас порядка 500 операций в год делается в кардиохирургии. Будет обсуждать планы на 2024 год. Неплохо было бы увеличить до 700. Что касается нарушений ритма, также нужно увеличивать объемы — в среднем Центр должен делать порядка 2−2,5 тыс. в год.

Стандартно и качественно

— Какие-нибудь волшебные методики появились за последние годы в сердечно-сосудистой хирургии?

— Вопрос не в том, что их нет, а в том, что они стоят таких же волшебных денег. Знаете, я думаю делать одну и ту же стандартную операцию хорошо — само по себе волшебство. Возьмем простое коронарное шунтирование. Казалось бы, отработанная методика, но и она может превратиться, извините за такое слово, в мясорубку. Так что делать такие операции профессионально и годами — немалый труд.

Я не сторонник революционных методов. Люди хотят получать стандартное и качественное лечение с хорошими прогнозами.

Но, безусловно, мы будем внедрять и новшества, как я уже говорил. Например, есть операция Озаки — изобретение наших японских коллег. Это усовершенствованная хирургическая методика, при которой не нужен аортальный клапан, его протезируют собственными тканями пациента — из наружной соединительной оболочки сердца. Очень интересная методика с хорошими результатами.

У нас в кардиоцентре есть замечательный Евгений Губаренко, который освоил технологию TAVI. Это минимально инвазивный метод лечения аортального клапана на работающем сердце доступом через бедренную артерию. То есть вообще без разрезов. И это прорыв.

Такие операции можно делать возрастным пациентам, и это реально спасает жизни.

Дмитрий Ананьев , главный сосудистый хирург Алтайского края. Altapress.ru.

Не бойтесь!

— Чем , вообще , опасны операции на сердце?

— Это рискованно. Мы ведь вводим человека в состояние управляемой клинической смерти — без вентиляции легких, без сердечных сокращений. И с системным воспалением из-за контакта крови с контуром искусственного кровообращения. Происходит множество патофизиологических сдвигов в организме. Это высокотехнологичная вещь.

— В кардиодиспансере делают операции и на работающем сердце.

— Да, есть метод шунтирования на работающем сердце — off pump — «без насоса». Он требует высокого профессионализма от хирурга, ведь работать приходится на колышущемся «объекте». Но и эта методика не стоит на месте. Мы готовимся к тому, чтобы делать операции off pump малоинвазивно, через проколы.

Алтайский краевой кардиологический диспансер. Минздрав Алтайского края.

— При известии о предстоящей операции на сердце пациент , конечно , пугается. Что можете сказать своим потенциальным больным?

— Идите к нам и не бойтесь. Поверьте, любой риск сводится к минимуму. Все операции досконально прорабатываются, сто раз обсуждаются.

Понятное дело, что никто не хочет попасть на операционный стол. Конечно, с каждым пациентом мы беседуем, объясняем, что многие процедуры для нас рутинны, мы делаем это каждый день и довели до автоматизма. Как правило, человек успокаивается.

Да, риски есть, но они минимальны, потому что методики шагают дальше, никто не останавливается на достигнутом.

Сейчас не более 2% составляет смертность во время операций на сердечно-сосудистой системе в Алтайском крае. И мы еще стараемся ее уменьшать.

— Центр создавался , в том числе , для снижения общей смертности от болезней системы кровообращения в регионе.

— Не скажу, что мы блещем на российском небосклоне по статистике. С формированием правильной логистики и маршрутизации пациентов, а также с увеличением объемов помощи мы действительно сможем помочь большему количеству людей, внести вклад в продолжительность жизни и снизить смертность. Я бы пока не называл цифр, поскольку мы работаем только два месяца. О каких-то показателях можно будет говорить к концу года.