Со здоровьем не шутят. Социалисты требуют остановить эксперименты над отечественной медициной

Состояние системы здравоохранения в Российской Федерации, мягко говоря, удручающее. Несмотря на меры, принимаемые и федеральными и региональными властями, проблемы сохраняются. Это и проблема дефицита медицинских кадров, проблема заработных плат медиков, проблема кредиторской задолженности медицинских учреждений, проблема качества и доступности медицинской помощи. Алтайский край в этом смысле ничем не отличается от большинства регионов страны. Необходимость реформирования системы здравоохранения назрела. СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ предлагает ряд действенных мер. И начать необходимо с увеличения расходов на здравоохранение до 7% ВВП, а зарплаты врачей — повысить до 200% от средней по региону.

Это требование сегодня звучало буквально во всех уголках нашей страны во время проведения всероссийской пресс-конференции партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ . Региональное отделение СР-ЗП в Алтайском крае также приняли участие в партийной акции. «Как вылечить российскую медицину?» — на этот вопрос в Барнауле отвечали депутат Госдумы, лидер алтайских справедливороссов Александр Терентьев, депутаты краевого Заксобрания фракции «СР-ЗП» Александр Молотов, Евгения Боровикова и Людмила Суслова.

Без посредников

Пациент на приеме у врача просит направление на необходимые исследования в рамках системы ОМС. Врач подтверждает, что анализы нужны, но отвечает — квот нет или направления закончились, и предлагает пройти исследование платно.

«Нет, это не анекдот. Это, к сожалению, повсеместно встречающаяся ситуация», — рассказывает Александр Терентьев, которому избиратели очень часто рассказывают, какая дорогая нынче «бесплатная» медицина. Социалисты неоднократно говорили о необходимости убрать посредника в виде Фонда обязательного медицинского страхования между пациентом и врачом. «Эта система превращает врачей в клерков, в резюме которых ценится не уровень образования и квалификации, а уровень пользователя ПК», — отмечает политик. Правдивость вердикта социалистов подтвердила и пандемия, когда сотни пациентов не получали нужного лечения.

«Все указывает на то, что пора удалить это недоброкачественное образование в виде системы ОМС. Решать вопросы охраны здоровья населения должно государство. Только прямое бюджетное финансирование и никаких нахлебников», — заявил Александр Терентьев.

Последнюю инициативу ФОМС о перераспределении расходов в пользу более эффективных медицинских организаций, как и лидер партии Сергей Миронов, Александр Терентьев назвал еще одной угрозой отечественному здравоохранению. «Сколько еще экспериментов над медициной должны вынести люди?, — возмутился парламентарий. — Нам с детства твердили, что со здоровьем шутки плохи. Но, видимо, у некоторых финансовый интерес выше». Социалисты уверены, что если инициатива ФОМС будет поддержана, бедные регионы станут еще беднее, а богатые — еще богаче. «Да и врачам добавится бумажной волокиты, — говорит Терентьев. — И снова во главу угла встанет не здоровье пациента, а красивые цифры в отчетности, от которых зависит премия».

Все упирается в деньги

Алтайский край — регион с очень разветвленной сетью медицинских учреждений, многие из которых расположены в сельской местности.

Александр Молотов. Фото: altai.spravedlivo.ru

«В каждом райцентре, сельсовете есть больница, поликлиника или ФАП, денег на функционирование которых не хватает. Это первый момент, — отмечает руководитель фракции СР-ЗП в АКЗС Александр Молотов. — Второй — существующее финансирование медицины по нормативно-душевому принципу — в зависимости от того, сколько жителей прикреплено к данному учреждению, столько и средств ему выделяется. А поскольку в сельских населённых пунктах людей живет меньше, чем в городах, то и средств в эти лечебно-поликлинические учреждения соответственно направляется меньше, и зарплаты сельских врачей ощутимо ниже. Но люди-то везде болеют одинаково и везде им нужна качественная и оперативная медицинская помощь!».

Чтобы скорректировать эти настройки, краевое Заксобрание весной этого года вышло с обращением в Правительство РФ — внести в порядок распределения и расходования субвенций из бюджета федерального фонда ОМС ряд изменений. «Нужно добавить коэффициенты заболеваемости населения (которая на Алтае выше, чем в среднем по стране) и коэффициент, учитывающий долю сельского населения , — отмечает Молотов. Без этих изменений, уверен парламентарий, проблемы в системе здравоохранения в Алтайском крае не решить.

Нет оптимизации

Укрупнение, объединение, реструктуризация медицинских учреждений — как волка не называй, он так волком и останется — оптимизация.

Евгения Боровикова. Фото: altai.spravedlivo.ru

«Эта напасть уже несколько лет изнутри разрушает медицину, — отмечает депутат АКЗС Евгения Боровикова. — В ход идет все — ФАПы, морги, роддома, даже целые поликлиники. И хотя сейчас принято говорить, что все оптимизации нет — наоборот, посмотрите, снова открываем медицинские учреждения, реальность упорно твердит об обратном. Далеко ходить не надо — взять, к примеру, лабораторию в п. Научный Городок, которую, по словам местных жителей, собираются закрыть. В Крайздраве мне подтвердили, что вопрос о закрытии лаборатории, действительно, рассматривается. А главный врач больницы пояснил, что из-за низкой производительности и слабого материально-технического оснащения».

По словам Боровиковой, оптимизация медицинских учреждений не то, что никуда не делась, она трансформировалась, приспособилась и стала называться разными словами. «И пока эта рана нарывает, говорить о восстановлении здравоохранения, особенно в районах и селах, бессмысленно», — отмечает Евгения Боровикова. Депутат, как и однопартийцы, считает необходимым ввести мораторий на оптимизацию медицинских учреждений. Социалисты уже выступали с аналогичным призывом к Правительству и региональным властям. «Право на охрану здоровья, то есть на доступную и качественную медицинскую помощь закреплено в Конституции РФ. И они не должны зависеть от места проживания гражданина — будь это житель алтайского села или москвич — право одинаковое», — заключила Боровикова.

Стоп , кадр!

Острая кадровая недостаточность в медучреждениях — это еще один, к сожалению, неутешительный диагноз системы здравоохранения. В Алтайском крае укомплектованность слабая — есть дефицит и врачей, особенно узких специалистов, не хватает персонала среднего и младшего звена.

Людмила Суслова. Фото: altai.spravedlivo.ru

«Как представитель профессии (у меня высшее медицинское образование), я вижу несколько причин — это непривлекательные условия труда, в том числе заработная плата, которая катастрофически занижена, — отмечает депутат АКЗС Людмила Суслова. — Это и миграция медиков в поисках лучших условий труда. Это и значительное снижение интереса молодежи к профессии — мы видим, что процент медиков пенсионного и предпенсионного возраста в регионе высокий, особенно в районах и селах, а достойная смена не выращена. Немаловажную, на мой взгляд, роль играет и качество подготовки будущих врачей. Как совершенно справедливо говорит наш лидер Александр Терентьев, — скоро человек со скальпелем будет страшнее, чем хулиган с дубиной за углом. И выход из сложившейся ситуации, если мы хотим поправить дело с кадрами, только один — комплексное решение проблемы».

Необходимо внедрение общей для всей страны отраслевой оплаты труда. Когда зарплата будет определяться по правилам единым для всей страны и состоять из оклада стимулирующих и компенсационных выплат, исчерпывающий перечень которых будет определен на федеральном уровне. Сейчас тарифную сетку составляет каждый регион сам, и выигрывают более финансово состоятельные. «Пока не будет установлена единая тарифная сетка равная для всех регионов, и государство не поможет дотационным регионам дотянуть до средней по стране зарплаты, проблему дефицита не решить», — отметила Суслова.

Справедливороссы давно предлагают простую и справедливую схему: минимальные оклады медработников должны быть не ниже средней зарплаты по региону, а их средний ежемесячный доход — превышать ее вдвое. Сейчас люди работают на измор, берут дополнительные ставки, дежурства, чтобы прожить. Конечно, такая зарплата не может конкурировать с той, что предлагают другие регионы, или частные клиники. Но так не должно быть. Одинаковый труд должен оцениваться одинаково, независимо от того в каком регионе работает врач.

Источник: altai.spravedlivo.ru