15 февраля
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Здоровье

Состояние Костомарова ухудшилось после операции

Состояние российского фигуриста Романа Костомарова ухудшилось после ампутации пальцев рук. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Хирургия. Врач.
Хирургия. Врач.
unsplash.com

По информации Telegram-канала, спортсмен уже не может самостоятельно дышать. Он пробудет под седацией до утра.

Врачи опасаются за левое легкое фигуриста из-за большого количества фиброза.

Что произошло?

46-летнего cпортcмена привезли в столичную клинику ночью на 10 января с пневмонией. Утром ему cтало хуже. Позже его перевели в «Коммунарку», где подключили к ЭКМО и ИВЛ.

7 февраля Костомарову ампутировали обе стопы, а 14 февраля СМИ сообщили, что спортсмену еще ампутировали кисти. Однако Mash сообщал, что ампутировали только пальцы.

Однако мать Костомарова опровергает информацию СМИ. Она заявила, что придет время и родственники расскажут, что на самом деле произошло.

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