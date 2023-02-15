Состояние Костомарова ухудшилось после операции

По информации Telegram-канала, спортсмен уже не может самостоятельно дышать. Он пробудет под седацией до утра.
Врачи опасаются за левое легкое фигуриста из-за большого количества фиброза.
Что произошло?
46-летнего cпортcмена привезли в столичную клинику ночью на 10 января с пневмонией. Утром ему cтало хуже. Позже его перевели в «Коммунарку», где подключили к ЭКМО и ИВЛ.
7 февраля Костомарову ампутировали обе стопы, а 14 февраля СМИ сообщили, что спортсмену еще ампутировали кисти. Однако Mash сообщал, что ампутировали только пальцы.
Однако мать Костомарова опровергает информацию СМИ. Она заявила, что придет время и родственники расскажут, что на самом деле произошло.