Спикер Совфеда Матвиенко пришла на встречу с главой Минздрава с загипсованной ногой

«Упал, проснулся — гипс. Спортивная травма. Так что три недели прошу потерпеть меня в таком состоянии», — рассказала Матвиенко, открывая встречу, посвященную нацпроекту «Здравоохранение», пишет bfm.ru.
Спикер пошутила, что «вызвала главного доктора (страны)» в верхнюю палату парламента.
«Она (Скворцова) сказала, что жить буду, все хорошо», — добавила Матвиенко.
Ранее сообщалось, что Ксения Собчак включила Матвиенко в «рейтинг завидных невест». По мнению теледивы, спикер Совфеда является безусловным лидером этого рейтинга.
Матвиенко заработала за год 23 млн рублей, была губернатором Санкт-Петербурга и «срезала сосули лазером, благоустраивала улицы, ремонтировала дороги», написала Собчак.