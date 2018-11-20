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Спикер Совфеда Матвиенко пришла на встречу с главой Минздрава с загипсованной ногой

19 ноября спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко пришла на встречу сенаторов с министром здравоохранения РФ Вероникой Скворцовой в гипсе на ноге, сообщает ТАСС.

Визит Валентины Матвиенко в Барнаул. 27 июня 2013 года.
Визит Валентины Матвиенко в Барнаул. 27 июня 2013 года.
Анна Зайкова

«Упал, проснулся — гипс. Спортивная травма. Так что три недели прошу потерпеть меня в таком состоянии», — рассказала Матвиенко, открывая встречу, посвященную нацпроекту «Здравоохранение», пишет bfm.ru.

Спикер пошутила, что «вызвала главного доктора (страны)» в верхнюю палату парламента.

«Она (Скворцова) сказала, что жить буду, все хорошо», — добавила Матвиенко.

Ранее сообщалось, что Ксения Собчак включила Матвиенко в «рейтинг завидных невест». По мнению теледивы, спикер Совфеда является безусловным лидером этого рейтинга.

Матвиенко заработала за год 23 млн рублей, была губернатором Санкт-Петербурга и «срезала сосули лазером, благоустраивала улицы, ремонтировала дороги», написала Собчак.

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