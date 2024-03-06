Стало известно, как быстро справиться с депрессией

Многие современные психотерапевты прописывают физическую активность в лечение от депрессии.
Известно, что тренировки заставляют работать симпатическую нервную систему.
У человека с депрессией симпатическая нервная система находится в вялом состоянии. Ее нужно пробуждать, а для этого как раз помогут тренировки.
При этом не нужно изнурять себя тренировками, достаточно работать с собственным весом.
Лучший эффект даст комплекс действий.
Ранее сообщалось, что барнаульцы заметили, что болеть стало дороже.
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