6 марта
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Здоровье

Стало известно, как быстро справиться с депрессией

Физический реабилитолог София Агапова рассказала, что с депрессией можно справиться не только медикаментами, но и движением. Об этом сообщает Lenta.ru.

Стресс. Депрессия.
Стресс. Депрессия.
unsplash.com

Многие современные психотерапевты прописывают физическую активность в лечение от депрессии.

Известно, что тренировки заставляют работать симпатическую нервную систему.

У человека с депрессией симпатическая нервная система находится в вялом состоянии. Ее нужно пробуждать, а для этого как раз помогут тренировки.

При этом не нужно изнурять себя тренировками, достаточно работать с собственным весом.

Лучший эффект даст комплекс действий.

Ранее сообщалось, что барнаульцы заметили, что болеть стало дороже.

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