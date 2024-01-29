29 января
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Здоровье

Стало известно, как можно легко избавиться от ночных кошмаров

Снижение уровня стресса в течение дня поможет избежать плохих снов ночью, сообщает "Лента.ру".

Новый Кошмар Уэса Крэйвена
Новый Кошмар Уэса Крэйвена
СС0.

По словам врачей, сны — это отражение психической деятельности, которая продолжается ночью. Однако отвечающие за критическую оценку реальности зоны мозга в это время не функционируют. Кошмары чаще всего возникают у людей с тревожными расстройствами, поэтому самый действенный способ от них избавиться — снизить уровень стресса в течение дня.

Чтобы взять тревожность под контроль, нужно соблюдать гигиену сна: ложиться спать и вставать в одно и то же время, ограничить употребление кофеина, увеличить физическую активность. Также перед сном не следует переедать.

Ранее стало известно, как возникает сонный паралич.

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