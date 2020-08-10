Стало известно, какой едой россияне травятся чаще всего

Среди них популярная у многих шаурма.
«Наиболее опасными продуктами питания для возникновения инфекции являются многокомпонентные салаты, кондитерские изделия с кремом, шаурма, изделия из рубленного мяса, студень», — говорится на сайте ведомства.
Самую большую опасность представляют салаты с заправкой майонезом или сметаной. Среди мясных блюд самые опасные — котлеты, паштеты и рулеты.
На плохо вымытых фруктах и овощах остаются возбудители инфекций.
Чтобы не отравиться, специалисты рекомендуют готовить все эти блюда дома, пишет ura.ru. Тем, у кого такой возможности нет, стоит внимательно смотреть на дату и время изготовления продукта, а также срок его реализации.
Сложные салаты и мясные изделия лучше не хранить дольше суток. Кондитерские изделия с кремом обязательно должны лежать в холодильнике.