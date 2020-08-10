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Здоровье

Стало известно, какой едой россияне травятся чаще всего

Роспотребнадзор выявил, какими продуктами россияне травятся чаще всего.

Шаурма
Шаурма
СС0

Среди них популярная у многих шаурма.

«Наиболее опасными продуктами питания для возникновения инфекции являются многокомпонентные салаты, кондитерские изделия с кремом, шаурма, изделия из рубленного мяса, студень», — говорится на сайте ведомства.

Самую большую опасность представляют салаты с заправкой майонезом или сметаной. Среди мясных блюд самые опасные — котлеты, паштеты и рулеты.

На плохо вымытых фруктах и овощах остаются возбудители инфекций.

Чтобы не отравиться, специалисты рекомендуют готовить все эти блюда дома, пишет ura.ru. Тем, у кого такой возможности нет, стоит внимательно смотреть на дату и время изготовления продукта, а также срок его реализации.

Сложные салаты и мясные изделия лучше не хранить дольше суток. Кондитерские изделия с кремом обязательно должны лежать в холодильнике.

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