11 июня
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Здоровье

Стас Пьеха экстренно госпитализирован с подозрением на инфаркт

Певец Стас Пьеха находится в Боткинской больнице в кардиореанимации из-за проблем с сердцем.

Скорая помощь.
Скорая помощь.
СС0

Пьеха жаловался на боли в сердце. Сейчас он находится под наблюдением врачей, сообщает «112».

Артист в соцсетях призвал подписчиков беречь сердце и не перегружать организм, указывает Газета.Ru.

Ранее Стас Пьеха рассказал, как его перепутали с бабушкой. Стас Пьеха часто слышит в свой адрес, что без знаменитой бабушки на сцену не пробился бы. Исполнитель уже привык к таким комментариям и не обращает на них внимания. Он говорил, что в начале карьеры резко реагировал на подобные слова, а сейчас относится с юмором, называя себя «бабиным чудом»

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость