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Здоровье

Столичные врачи обнаружили у Ефремова новую болезнь

Московские врачи обнаружили у актера Михаила Ефремова новую болезнь, пишет «МК».

Актер Михаил Ефремов.
Актер Михаил Ефремов.
Страница Михаила Ефремова "Вконтакте".

По словам адвоката Заслуженного артиста Эльмана Пашаева, в столичной Боткинской больнице у его клиента нашли хроническую обструктивную болезнь легких.

«3,7 миллиона людей в мире умирают от этой болезни, от нее умер и его отец <актер и режиссер Олег Ефремов>, так как ему не оказывали медицинскую помощь. В доме, где живет Ефремов, влажность очень большая, захожу к нему и потею так… В квартире дышать крайне тяжело», — сказал он.

Адвокат также отметил, что в доме артиста есть огороженная территория, «куда можно выйти, подышать», и попросил для Ефремова прогулки, пишет Lenta.ru.

Ранее Пашаев назвал «моральными уродами» тех, кто сомневается в инсульте у актера Михаила Ефремова. Напомним, 11 августа Ефремова из зала суда экстренно госпитализировали в больницу — актер лежал без сознания, когда его выносили на носилках. Некоторые очевидцы назвали это «игрой».

Врачи не выявили угрозы для жизни актера Михаила Ефремова, доставленного во вторник в больницу им. С. П. Боткина.

Вечером 8 июня артист, который находился в состоянии алкогольного опьянения, устроил смертельное ДТП в центре Москвы. Автомобиль Ефремова вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице. Сам актер не пострадал. Суд избрал ему меру пресечения домашний арест.

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