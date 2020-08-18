Столичные врачи обнаружили у Ефремова новую болезнь

По словам адвоката Заслуженного артиста Эльмана Пашаева, в столичной Боткинской больнице у его клиента нашли хроническую обструктивную болезнь легких.

«3,7 миллиона людей в мире умирают от этой болезни, от нее умер и его отец <актер и режиссер Олег Ефремов>, так как ему не оказывали медицинскую помощь. В доме, где живет Ефремов, влажность очень большая, захожу к нему и потею так… В квартире дышать крайне тяжело», — сказал он.