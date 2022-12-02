Стремительно похудеть к Новому году вполне возможно, уверен эксперт. Советы

Похудеть к Новому году можно достаточно быстро, заявил врач-диетолог Алексей Ковальков, сообщает радио Sputnik.

Но диета должна быть правильной. Специалист назвал способ сбросить 5−10 килограммов за две-три недели.

За короткий срок лишние килограммы можно убрать с помощью кетогенной диеты. Если перейти на жирную пищу и отказаться от углеводов, то коррекция фигуры к Новому году станет посильной задачей.

«То есть исключаем сладкое, мучное, каши, фрукты. Вместо этого едим мясо с жирными соусами вроде майонеза», — раскрыл он подробности.

Диета не предполагает ограничений в количестве потребляемой пищи и длительных походов в спортзал.

Диетолог предупредил об опасности следования диете без консультации специалиста, пишет Lenta.ru.

И указал — кетогенная диета может оказывать токсическое воздействие на организм, ей нельзя придерживаться долгое время.

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