12 января -16°C
Коронавирус
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Здоровье

Тест-систему для выявления «омикрона» зарегистрировали в России

Тест-систему для выявления омикрон-штамма COVID-19, разработанную в ФМБА, зарегистрировали в России. Об этом пишет ТАСС.

Тест на коронавирус.
Тест на коронавирус.
Pixabay.com

Как сообщает издание, это первая тест-система, которая распознает «омикрон». Также она с высокой чувствительностью выявляет варианты COVID-19, в том числе «дельту», и различает их за 1,5 часа.

Отмечается, что набор реагентов для новинки разработали по поручению руководителя ФМБА Вероники Скворцовой в Центре стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками и здоровью.

Тест-система предназначена для использования в клинической лабораторной диагностике.

Напомним, «омикрон» — новый штамм COVID-19, обнаруженный в ЮАР, Ботсване, нескольких странах Европы и в России. Предварительно ученые назвали его более опасным, чем «дельта».

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость