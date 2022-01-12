Тест-систему для выявления «омикрона» зарегистрировали в России

Тест-систему для выявления омикрон-штамма COVID-19, разработанную в ФМБА, зарегистрировали в России. Об этом пишет ТАСС .

Как сообщает издание, это первая тест-система, которая распознает «омикрон». Также она с высокой чувствительностью выявляет варианты COVID-19, в том числе «дельту», и различает их за 1,5 часа.

Отмечается, что набор реагентов для новинки разработали по поручению руководителя ФМБА Вероники Скворцовой в Центре стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками и здоровью.

Тест-система предназначена для использования в клинической лабораторной диагностике.

Напомним, «омикрон» — новый штамм COVID-19, обнаруженный в ЮАР, Ботсване, нескольких странах Европы и в России. Предварительно ученые назвали его более опасным, чем «дельта».