Тромбоз. Врач рассказал, кто находится в группе риска

Когда человек долго сидит, его кровь перестает нормально циркулировать. Кровяной поток становится медленнее, постепенно приводя к закупорке сосудов. Это и есть тромбоз.
Кардиолог Юлия Маршинцева объясняет, что последствия заболевания могут быть серьезными. Например, есть вероятность инфаркта, инсульта или закупорки легочной артерии. Основную группу риска составляют люди старше 60 лет. В этом возрасте увеличивается вязкость крови.
Но закупорка сосудов может быть и у более молодых людей. Например, у здоровых путешественников любого возрастам, которые часто летают на самолетах. Лучше перестраховаться и пройтись по салону, чем лечиться от тромбоза пару лет спустя.
«Длительные перелеты у здоровых людей могут быть факторами риска развития тромбоза, потому что человек находится в одном положении, сухой воздух. Поэтому, когда длительные перелеты, желательно пить побольше воды и, если есть возможность, ходить по салону. То есть не сидеть на одном месте, вытягивать ноги», — уточнила Маршинцева.