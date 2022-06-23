23 июня
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Здоровье

Тромбоз. Врач рассказал, кто находится в группе риска

У людей, которые мало двигаются, имеют варикозную болезнь или пьют мало воды, повышен риск возникновения тромбоза. Об этом сообщила кардиолог Юлия Маршинцева.

Медицина. Здоровье. Врач. Доктор.
Медицина. Здоровье. Врач. Доктор.
СС0

Когда человек долго сидит, его кровь перестает нормально циркулировать. Кровяной поток становится медленнее, постепенно приводя к закупорке сосудов. Это и есть тромбоз.

Кардиолог Юлия Маршинцева объясняет, что последствия заболевания могут быть серьезными. Например, есть вероятность инфаркта, инсульта или закупорки легочной артерии. Основную группу риска составляют люди старше 60 лет. В этом возрасте увеличивается вязкость крови.

Но закупорка сосудов может быть и у более молодых людей. Например, у здоровых путешественников любого возрастам, которые часто летают на самолетах. Лучше перестраховаться и пройтись по салону, чем лечиться от тромбоза пару лет спустя.

«Длительные перелеты у здоровых людей могут быть факторами риска развития тромбоза, потому что человек находится в одном положении, сухой воздух. Поэтому, когда длительные перелеты, желательно пить побольше воды и, если есть возможность, ходить по салону. То есть не сидеть на одном месте, вытягивать ноги», — уточнила Маршинцева.

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