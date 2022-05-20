20 мая
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Жизнь

О неожиданных свойствах клубники рассказал врач

О неожиданных свойствах клубники рассказал доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1».

Ягода. Клубника. Земляника
Ягода. Клубника. Земляника
ССО

По словам специалиста, ягода снижает риск возникновения рака, замедляет старение и улучшает память.

«В клубнике имеются производные галловой кислоты — галлаты, которые обладают онкопрофилактическим действием», — заявил Гинзбург.

Врач объяснил — один из моментов опухолевого роста — это врастание сосудов в опухоль, известное как ангиогенез.

«Галлаты — это один из факторов, который замедляет развитие этих сосудов», — отметил он.

Кроме того, клубника снижает вероятность возобновления болезни после лечения, добавил специалист, пишет Lenta.ru.

В клубнике содержится много биоактивного вещества флавоноида квертицина, который является «мощным антивозрастным фактором». «Кверцитин улучшает состояние головного мозга, сосудистой стенки», — отметил доктор.

По словам диетолога, клубника также способствует улучшению памяти: «Клубника улучшает все функции мозга, в том числе и когнитивные».

Ранее о признаках высокого содержания нитратов в клубнике рассказал агроном.

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