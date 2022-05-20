О неожиданных свойствах клубники рассказал врач

По словам специалиста, ягода снижает риск возникновения рака, замедляет старение и улучшает память.
«В клубнике имеются производные галловой кислоты — галлаты, которые обладают онкопрофилактическим действием», — заявил Гинзбург.
Врач объяснил — один из моментов опухолевого роста — это врастание сосудов в опухоль, известное как ангиогенез.
«Галлаты — это один из факторов, который замедляет развитие этих сосудов», — отметил он.
Кроме того, клубника снижает вероятность возобновления болезни после лечения, добавил специалист, пишет Lenta.ru.
В клубнике содержится много биоактивного вещества флавоноида квертицина, который является «мощным антивозрастным фактором». «Кверцитин улучшает состояние головного мозга, сосудистой стенки», — отметил доктор.
По словам диетолога, клубника также способствует улучшению памяти: «Клубника улучшает все функции мозга, в том числе и когнитивные».
Ранее о признаках высокого содержания нитратов в клубнике рассказал агроном.