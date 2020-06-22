«У меня случится разрыв сердца»: невыдуманные истории алтайских медиков с передовой войны с коронавирусом

В канун Дня медицинского работника altapress.ru побывал в отделении реанимации и интенсивной терапии барнаульской горбольницы № 5. Здесь выхаживают самых тяжелых больных с COVID-19. Медики рассказали о выматывающем труде, разлуке с родными, безответственных пациентах и о том, почему не считают себя героями.

«Привыкнуть все еще сложно»

Анестезиолог-реаниматолог Владимир Пашкевич один из тех, что работает в COVID-госпитале с момента его открытия. В начале апреля он спокойно ушел в отпуск, но как-то утром раздался звонок: «Вова, ну что, два дня отдохнул? Теперь возвращайся. Нам нужны люди».

Чисто формально Владимир мог отказаться от работы в «красной зоне», однако фактически выбора у него не было. Сотрудники его профиля в отделении реанимации и интенсивной терапии теперь на вес золота.

Владимир Пашкевич , врач анестезиолог-реаниматолог. Дмитрий Лямзин

Его главная задача — правильно оценить состояние тяжелого больного и решить, как его спасать.

За почти три месяца беспрерывной работы через его руки прошло множество пациентов. Сам Владимир говорит, что уже даже сбился со счета.

График работы, как и у всех сотрудников COVID-госпиталя, выматывающий — сутки через сутки. На шесть часов Владимир вместе с коллегами заходит к больным, потом происходит пересменка. Затем опять надо заходить на пост.

Что происходит в отделении реанимации горбольницы № 5. Дмитрий Лямзин

Работать с больными приходится в полном «обмундировании» — специальных костюмах, перчатках, масках, респираторах и плотных очках. После каждой смены — следы надавливания на лице и жуткая усталость во всем теле.

Владимир Пашкевич,

анестезиолог-реаниматолог:

Привыкнуть к такому ритму все еще сложно. Приходится терпеть и превозмогать себя.

Но Владимир не теряет оптимизма. В больнице вместе с ним работает пульмонологом его девушка, поэтому возможность видеться у них есть. Свободное время в санатории «Обь», где живет медперсонал, скрашивают книги, любимые фильмы и сон.

Да и вообще ко всему Владимир Владимирович Пашкевич старается подходить с юмором. В отделении его давно прозвали ВВП, сам он не против.

Что происходит в отделении реанимации горбольницы № 5. Дмитрий Лямзин

Коллеги в шутку периодически спрашивают у него про пенсионную реформу, соцвыплаты и политическую ситуацию в стране. Владимир Владимирович отвечает, что все будет хорошо.

Расстраивает его сейчас только вынужденная разлука с отцом, но и она рано или поздно все равно закончится.

«Как же их бросишь…»

Тяготы разлуки — это то, что гнетет здесь многих. 31-летний врач Егор Евсеев прибыл в Барнаул «подкреплением» из Мамонтовской районной больницы. Он, как боец, получил приказ, за два часа собрал вещи и поехал на передовую борьбы с COVID.

Вариантов у Егора, по сути, не было: в селе Мамонтово вместе с ним в отделении работают еще два реаниматолога. Оба уже старшего возраста, для них работа в «красной зоне» стала бы слишком тяжелым испытанием.

Егор Евсеев , врач анестезиолог-реаниматолог. Дмитрий Лямзин

Дома Егора остались ждать двое детей и беременная жена. Долгожданное прибавление в семействе планируется к концу лета.

Егор Евсеев,

врач анестезиолог-реаниматолог:

Работа меня не пугает. Сложности только из-за средств защиты — в костюмах жарко, очки постоянно запотевают. Бывает так, что видимость совсем плохая. Для реаниматолога это неприемлемо.

Условия проживания в санатории «Обь» приезжего врача порадовали: номера комфортабельные, кормят как на убой. Егор смеется: «Когда отправлялся на борьбу с коронавирусом в Барнаул, думал, что хоть похудею. Что-то не получается».

Пока командировка у Егора намечена на месяц. Но не исключено, что задержаться придется дольше. Новые коллеги по COVID-госпиталю уже явно измотаны. «Как же их бросишь…» — признается врач.

При этом ничего героического в нынешней обстановке Егор не видит. Да, сложно, да стрессово — но это работа.

Врач вспоминает: был в его жизни случай, когда он действительно почувствовал себя героем. Как-то во время родов в ЦРБ на свет появился мертвый ребенок. Так, по крайней мере, решили акушеры, державшие в руках бездыханную «тряпочку».

По всем медпротоколам на новорожденной уже можно было ставить крест. Но Егор незамедлительно принял решение реанимировать. И ребенок задышал.

Сейчас девочка бегает, играет и радует своих родителей. За ее чудесное спасение врача-реаниматолога действительно берет гордость.

«Мама , когда закончится колонавилус?»

Медсестра-анастезист реанимации Тамара Баева тоже из «приезжих». Весной ее и коллег по барнаульскому кардиоцентру предупредили о том, что, возможно, придется поработать в COVID-госпитале. Тогда о каких-то дополнительных выплатах даже известно не было.

Тамара Баева , медсестра-анастезист реанимации. Дмитрий Лямзин

Затем вся эта история как-то затихла. И тут как гром среди ясного неба: «Тома, собирайся». А дальше шок и слезы. О двух оставленных дома детях Тамара до сих пор не может говорить спокойно. Плачет.

Тамара Баева,

медсестра-анастезист реанимации:

Муж несколько раз предлагал приехать ко мне с детьми. Нам разрешены встречи на расстоянии четырех метров друг от друга. Я категорически против. У меня, наверное, случится разрыв сердца, когда я увижу своих девочек. Лучше уж так.

Дома Тамару ждут с нетерпением. Младшая дочь, плохо выговаривающая букву «р», звонит каждый день и спрашивает: «Мама, ну когда закончится этот колонавилус?»

Этот по-детски милый и одновременно крайне серьезный вопрос интересует многих медиков, оказавшихся запертыми в госпитале.

Что происходит в отделении реанимации горбольницы № 5. Дмитрий Лямзин

Тамара рассказывает, что больше всего ее удивляет беспечность людей в условиях пандемии. Среди ее пациентов как-то появился «коронавирусный атеист» — в болезнь не верил, маску не носил и вообще ко всем мерам предосторожности относился спустя рукава.

А потом заразился сам, заразил дочь, жену и зятя.

Что происходит в отделении реанимации горбольницы № 5. Дмитрий Лямзин

Тамара Баева,

медсестра-анастезист реанимации:

Помню, как он говорил, что буквально каждого на улице без медицинской маски будет останавливать и предупреждать об опасности.

Тамара уверенна: если бы сознательных людей было больше, она быстрее вернулась бы к своей семье.

«Случай оказался сложным»

О людской безответственности рассказывает и Георгий Тулупов, анестезиолог-реаниматолог. Он, можно сказать, «местный», в «докоронавирусные» времена работал в горбольнице № 5. Когда ее перепрофилировали в COVID-госпиталь, стал врачом «красной зоны».

Георгий Тулупов , врач анестезиолог-реаниматолог. Дмитрий Лямзин

Георгий вспоминает, что, еще когда о «китайском» коронавирусе говорили по телевизору, он подозревал, что «зараза» доберется и до Барнаула. После появления первых заболевших в Москве вспышки по регионам стали всего лишь делом времени, считает врач.

Почему простые люди до сих пор в это не верят и ведут себя беспечно, Георгий не понимает.

Георгий Тулупов,

врач анестезиолог-реаниматолог:

Была ситуация: бабушка целый месяц соблюдала режим самоизоляции, на улицу не выходила. Родственники в пакетах передавали ей еду. И тут неделю назад решила съездить на электричке на дачу и подхватила коронавирус. Случай оказался сложным.

Георгий Тулупов , врач анестезиолог-реаниматолог. Дмитрий Лямзин

Каждую подобную ситуацию врачам реанимации приходится пропускать через себя. Им приходится разговаривать с родственниками тяжелобольных, сообщать печальные вести, успокаивать и подбадривать.

Чтобы таких историй у медиков было меньше, всем нам надо быть ответственней.