«А к концу года будем пахать». Как прошла встреча министра здравоохранения края с медиками Диагностического центра

Медики Диагностического центра Алтайского края вновь собрались обсудить свои зарплаты 17 июня — на сей раз в присутствии министра здравоохранения региона Дмитрия Попова. «Ситуация, которая вышла в публичное пространство, требует и публичного ее решения», — объяснил он.

Проверка началась

Напомним, 11 июня несколько десятков сотрудников Диагностического центра заявили в СМИ, что не понимают, как им рассчитывают зарплаты и почему часть из них получили за май сумму, чуть превышающую минимальный размер оплаты труда — МРОТ.

На эту тему Дмитрий Попов и предложил высказаться всем, от кого зависят начисления, включая главного бухгалтера и заведующих отделений. «Тему вынесли в публичный формат — публично и общаемся», — объяснил министр.

По его словам, проверка начисления зарплаты, которую как раз сейчас проводит минздрав в Диагностическом центре, еще не завершена. Но ее результаты он также намерен сделать открытыми.

Дмитрий Попов , министр здравоохранения Алтайского края Фото: Дмитрий Лямзин

Как рассчитываются зарплаты

Судя по объяснению главного бухгалтера медучреждения Ириной Гордеевой, структура зарплаты каждого сотрудника Диагностического центра в самом деле не очень простая. Тем более, что на новую, балльную, систему, здесь перешли только в 2020 году — и не все успели в нее вникнуть.

В той сумме, которую получает сотрудник, есть базовая часть — она начисляется при любом раскладе и зависит, главным образом, от оклада, категории врача и отработанных дней. И есть дополнительные выплаты, учитывающие интенсивность труда и ряд других параметров.

Средняя зарплата врачей центра остается высокой: если в первом квартале она составляла 53 тыс. рублей, то в апреле-мае, несмотря на резкое сокращение потока пациентов, 43 тыс., привела данные Ирина Гордеева.

Встреча министра здравоохранения края с медиками диагностического центра. Фото: Дмитрий Лямзин

Но это — средняя и с учетом президентских и краевых «ковидных» выплат, которые получают не все.

Как перечисляют «ковидные» выплаты

К «ковидным» выплатам, судя по разговору медиков на встрече, нет или почти нет вопросов.

«Те, кто работают в нашем „ковидном“ центре, здесь присутствуют и могут подтвердить:. они получили все выплаты — и федеральные, и территориальные. Определенные стимулирующие надбавки им давали в течение месяца в виде небольших премиальных из фонда главврача. Думаю, что все они довольны уровнем зарплаты», — сказала Татьяна Гонопольская, заведующая консультативно-поликлиническим отделением № 1.

Встреча министра здравоохранения края с медиками диагностического центра. Фото: Дмитрий Лямзин

Конкретный вопрос сотрудницы лаборатории клинических исследований, выступившей от имени своего небольшого коллектива (они считали, что тоже вправе получать «ковидные» выплаты), министр записал и пообещал дать на него ответ.

Непонимание же, в основном, появилось у тех, кто не загружен на работе с коронавирусной инфекцией и ведет не плановый, а экстренный прием пациентов.

Как влияют пациенты на зарплаты

Заведующие отделений, которые напрямую общаются со своими сотрудниками и распределяют часть дополнительных выплат (из фонда главврача), в один голос говорили: со своей стороны — делаем, что можем.

Встреча министра здравоохранения Алтайского края с врачами Диагностического центра. Дмитрий Лямзин.

Но поток пациентов в Диагностический центр реально сократился. А ведь за пациентами следуют и деньги.

«Произошло снижение объемов — и, прежде всего, за счет вывода из общей эксплуатации томографа — он теперь работает в „красной зоне“. Объем работы кабинетов рентгенодиагностики упал, так как почти не функционирует поликлиника и остальные медорганизации», — объяснил, в частности, Владимир Колмогоров, завотделением лучевой диагностики.

Мало того, центру пришлось нести серьезные затраты, связанные с пандемией: покупать расходный материал для диагностики, ремонтировать помещения, реструктурировать службы и здание, сказала Ирина Игнатенко, заведующая лабораторией цитоморфологических исследований.

Встреча министра здравоохранения Алтайского края с врачами Диагностического центра. Дмитрий Лямзин.

«Время диктовало нам, куда в первую очередь тратить средства, чтобы помогать населению края. При этом в „мирное“ время нагрузка у Диагностического центра гораздо выше, и поступление финансов из разных источников намного больше», — добавила Игнатенко.

«Я думаю — переживем еще три месяца, а к концу года будем пахать», — сказал Николай Назаренко, завотделом стационарозамещающих лечебных технологий.

Как объясняют медикам нюансы

Между тем министр поинтересовался, как руководители подразделений объясняют медикам нюансы нынешней финансовой ситуации и принципы формирования их зарплаты. Здесь ситуация оказалась неоднородной.

Встреча министра здравоохранения Алтайского края с врачами Диагностического центра. Дмитрий Лямзин.

По словам Ирины Игнатенко, в бухгалтерию ежемесячно отдают заполненное приложение, в котором учтены конкретные особенности труда каждого специалиста. И под документом — три подписи: руководителей подразделения и среднего и младшего персонала, а также — независимого человека, как правило, врача. Это значит, что коллектив осведомлен.

«Никому не воспрещено ознакомиться с данной информацией — это делается по запросу. Конечно, мы пытаемся разъяснять коллективу, что сумма ограничена, и что у руководителей тоже ограничены финансовые возможности. Кто-то относится с пониманием, кто-то нет», — рассказала Ирина Игнатенко.

Со своей стороны врач-рентгенолог Виктор Бова сказал, что разъяснительная работа началась только сейчас: «Я наконец присутствовал на заседании профкома нашего учреждения и получил первые ответы — пока не на все вопросы», — объяснил рентгенолог.

Встреча министра здравоохранения Алтайского края с врачами Диагностического центра. Дмитрий Лямзин.

«Считаю, что уровень вовлечения персонала в обсуждение стимулирующих выплат на уровне заведующих отделениями не достаточный. Разъяснительную работу надо вести. И надо давать конкретные ответы на конкретные вопросы», — резюмировал Дмитрий Попов эту часть встречи.

Какие вопросы остались

На встрече с министром сотрудники центра задали и другие вопросы. К примеру, врач ультразвуковой диагностики Марина Прохоренко попыталась понять, почему, работая на несколько ставок, она получила за май (сотрудники работают с 12 мая) лишь немногим более 14 тыс. рублей.

Дмитрий Попов ее вопрос записал и пообещал разобраться. «Одна из задача проверки, которую сейчас ведет минздрав в Диагностическом центре, установить легитимность начисления зарплат. Но есть и вопрос справедливости начисления зарплаты при достаточно интенсивном объеме труда. Проверкой сейчас эти факты устанавливаются», — объяснил он.

Встреча министра здравоохранения Алтайского края с врачами Диагностического центра. Дмитрий Лямзин.

Прохоренко также говорила, что трудовой договор с персоналом центра составлен так, что сохранение уровня зарплаты не гарантировано.

«У вас есть трудовой договор, под которым вы поставили подпись. И есть коллективный договор — думаю, изменения в этом документе в Диагностическом центре не просто назрели — перезрели. Надо его обсуждать и вовлекать в это коллектив. Никогда не будет так, что все будут удовлетворены. Но коллегиальность однозначно должна быть», — сказал Попов.

Но главный вопрос, который волновал, очевидно, всех, а особенно — тех докторов, кто сейчас по-прежнему на самоизоляции и получают зарплату в размере МРОТ: когда Диагностический центр сможет оказывать плановую помощь и восстановить «докоронавирусный» объем работы?

Встреча министра здравоохранения Алтайского края с врачами Диагностического центра. Дмитрий Лямзин.

«Просто взять и открыть сейчас двери нельзя: мы должны думать о безопасности и медиков, и пациентов. Возобновлять плановую помощь мы обязательно будем, но только поэтапно», — сказал министр.