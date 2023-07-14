15 июля
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Здоровье

У популярной российской телеведущей появился шрам на лбу

В московском кинотеатре «Художественный» прошла премьера фильма «Жанна Дюбарри» с Джонни Деппом в главной роли.

Алла Михеева отдыхает в Горном Алтае.
Алла Михеева отдыхает в Горном Алтае.
Соцсети

Среди пришедших на премьеру заметили Аллу Михееву, пишет "КП".

Но она не прошла по красной дорожке и избежала фотосессии. Однако пронырливые журналисты заметили на лбу шрам.

Пластический хирург Мадина Байрамукова предположила, что это может быть. Врач предположила, что Алле удалили липому. Но уж слишком неровные края раны. Вполне возможно, что после оперативного вмешательства рана инфицировалась и заживала с осложнениями. Но более очевидная версия, что шрам на лбу девушки появился после какой-то аварии.

На Алтае

Ранее Алла Михеева из "Вечернего Урганта" отдыхала в Горном Алтае. Побывав в Сростках в день закрытия Шукшинского фестиваля и сделав там три веселых снимка, Алла отправилась вверх по Катуни в Чемальский район. Алла снимала программу с "Алтайской зимовки" в 2014 году, а также в ее "репортаж" попал известный алтайский морж Александр Зеленецкий, показавший Алле трусы.

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