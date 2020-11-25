Убить все живое. Почему нельзя принимать антибиотики для профилактики гриппа и коронавируса

Антибиотики — серьезное лекарственное средство, и они ни в коем случае не подходят для профилактики коронавируса. Не говоря уже о том, что эти препараты вообще не действуют на вирусы. Это явно не то средство, которое «должно быть в каждой аптечке». Об этом рассказала главный терапевт-пульмонолог края Ирина Бахарева.

Почему антибиотики бесполезны

По действию на бактерии антибиотики делят на бактерицидные (вызывают гибель бактерий) и бактериостатические (блокируют их размножение). В любом случае они борются именно с бактериями — живыми микроорганизмами.

Врачи и ученые до сих пор спорят, можно ли назвать живыми вирусы. Во всяком случае, на эти инфекционные возбудители (в том числе и на новый коронавирус) антибиотики не действуют никак.

Поэтому они бесполезны для лечения любых заболеваний, имеющих вирусную природу: ОРВИ и гриппа, вирусной пневмонии, гепатита, ветряной оспы, герпеса, краснухи, кори.

Самостоятельно назначать себе антибиотики не стоит, поскольку невозможно просчитать все нюансы их применения в конкретном случае, даже если известны все симптомы и вы разбираетесь в классификации лекарств. Для назначения антибиотиков обязательно нужно проводить лабораторное обследование, а сделать это может только врач.

Именно поэтому врачи не советуют применять препараты, которые были назначены другому человеку.

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Есть очень немного заболеваний, когда антибиотики нужно принимать немедленно. В остальных случаях иногда, даже подтвердив бактериальную инфекцию, врач может не назначить эти препараты. Он просто устанавливает наблюдение, чтобы избавить человека от нежелательных последствий приема лекарств.

Каковы последствия приема антибиотиков

С приемом антибиотиков погибает собственная микрофлора желудка и кишечника, на всех слизистых. В кишечнике есть микроорганизмы — всего около двух килограммов, — которые не только не приносят вреда человеку, но и являются необходимыми: их отсутствие ведет к серьезным заболеваниям. Они нужны для правильной работы иммунитета, вырабатывают витамины, защищают кишечник от болезнетворных бактерий и прочее.

Восстановить микрофлору кишечника очень сложно, это длительный процесс. Врачи советуют особо тревожным пациентам пить биокефир, потому что молочные бактерии лучше всего «приживаются» в кишечнике, но на самом деле каких-то препаратов с доказанной эффективностью не существует.

Кефир. HeaClub.ru.

Бесконтрольно принимая антибиотики, человек уничтожает массу полезных бактерий, на их место приходят болезнетворные микроорганизмы. Таким образом, прием антибиотиков способен серьезно навредить.

У человека могут появиться грибковые поражения, существенное снижение иммунитета, проблемы с пищеварением, аллергии, обострения хронических болезней.

Антибиотики при бесконтрольном применении могут увеличить нагрузку на печень, привести к обострению хронических заболеваний и вообще к сбоям в работе этого органа. Это не страшно, если человек находится под постоянным врачебным контролем: специалист может провести дополнительные обследования и назначить «защитные» препараты.

Самое страшное последствие — формирование так называемой резистентности, то есть устойчивости микроорганизмов к антибактериальной терапии. Формируется такой тип бактерий, на который не будут действовать никакие антибиотики вообще.

Факт Алкоголь влияет на активность ферментов печени, расщепляющих антибиотики. Некоторые противомикробные средства, включая метронидазол, тинидазол, левомицетин, кетоконазол, цефоперазон и ряд других, вместе с алкоголем блокируют преобразование уксусного альдегида в уксусную кислоту, что приводит к отравлению организма с тошнотой, рвотой, судорогами, одышкой. Возможен летальный исход. Употребление алкоголя с этими антибиотиками категорически противопоказано. В других случаях алкоголь просто снижает эффективность антимикробной терапии.

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Чем опасна устойчивость к антибиотикам

Устойчивость к антибиотикам развивается у бактерий, а не у людей. Но люди могут «поделиться» такими бактериями с окружающими. При этом вызванные ими инфекции лечить будет труднее.

Резистентность к антибиотикам формируется постоянно, на протяжении десятков лет. Поэтому из-за снижения эффективности антибиотиков все больше инфекционных заболеваний — например, пневмонию, туберкулез, заражение крови, гонорею, заболевания пищеварительного тракта — с каждым годом становится все труднее, а иногда и невозможно вылечить.

В настоящее время разрабатываются антибиотики, которые не дают микробам приобрести резистентность. Но это дорогостоящие препараты.

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Какие антибиотики особенно опасны

Все антибактериальные лекарственные средства ВОЗ разделяет на три категории: доступные, возможные, резервные. Первые — наиболее распространенные препараты для лечения частых инфекционных заболеваний, например амоксициллин.

Группа возможных включает антибиотики первой или второй линии для лечения небольшого числа инфекций. Среди препаратов этой категории — ципрофлоксацин, а также азитромицин и кларитромицин, при этом область применения этих препаратов строго ограничивается.

Препараты, отнесенные к резервным (например, колистин), должны использоваться только в крайних случаях, когда другие варианты лечения не помогли. Это тяжелые инфекции с осложнениями. Препараты этого ряда наиболее опасны.

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Как используют антибиотики при коронавирусе

Схемы лечения при коронавирусе четко прописаны. В них также используются антибиотики, чтобы предотвратить присоединение к вирусному заболеванию еще и бактериальной инфекции.

Однако и при коронавирусе антибиотики применяются строго дозированно, не длительно и только тогда, когда совершенно четко подтверждена бактериальная инфекция. Более того, в начальном периоде лечения при коронавирусе не назначаются никакие антибиотики вообще, их не применяют при легком течении заболевания.

Если человек без назначения врача принимает антибиотики, чтобы вылечиться от коронавируса, то получает не только микробы, устойчивые к любой терапии, но и вызванные общим снижением иммунитета всевозможные осложнения и тяжелую форму заболевания.

Врачи будут вынуждены лечить не только ковид, но и последствия приема антибиотиков, и процесс выздоровления сильно затянется.