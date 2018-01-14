Ученые назвали продукты, которые предотвращают колоректальный рак

ДНК в эпителиальных тканях толстой кишки содержит высокий уровень гистонов (белков), отвечающих за активность генов. Важную роль при этом играют короткоцепочечные жирные кислоты (КЖК). Они повышают уровень гистонов и уменьшают количество особого типа белка, содержание которого ученые связывают с вероятностью возникновения рака.

КЖК и гистоны положительно влияют на способность организма бороться с инфекциями и повышают устойчивость к онкологическим заболеваниям. Они появляются в организме при переваривании пищевых волокон, которыми богаты овощи, фрукты, крупы. Диета с высоким содержанием клетчатки способствует активной выработке КЖК, что, в свою очередь, важно для предотвращения рака.