29 марта
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Здоровье

Ученые назвали продукты, которые убивают мозг

Ученые из Университета штата Огайо в США провели исследование на крысах, чтобы определить, как разные рационы питания влияют на мозг человека.

Чипсы.
Чипсы.
Из открытых источников в Интернете

Одна из групп держалась в течение месяца на чипсах, замороженных готовых блюдах и мясных деликатесов, приводит текст научной статьи МедикФорум.

В этой группе у пожилых крыс возникли проблемы с памятью. Аналогичного эффекта у молодых животных не наблюдалось.

Ученые обнаружили проблемы с миндалевидным телом и гиппокампом, которые регулируют эмоции, обучение и память.

В отличие от более молодых крыс, у пожилых животных, сидевших на нездоровой диете, наблюдались воспалительные реакции в обеих областях мозга.

«Миндалевидное тело у людей связано с воспоминаниями, эмоциональными событиями — страхом и тревогой. Если эта область мозга не работает, сигналы об опасности могут неправильно восприниматься», — пояснила доцент кафедры психиатрии и поведенческого здоровья Рут М. Баррьентос.

Ранее диетолог рассказала, кому и почему нельзя есть много яиц.

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