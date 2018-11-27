Ученые рассказали, какой напиток лучше всего пить во время зимних холодов

Лучше всего во время холодов пить не спиртные напитки, а какое. К такому выводу пришла профессор Ульяна Супрун, пишет Teleprogramma.pro. Врачь объяснила, чем этот напиток так полезен зимой.

В какао есть белки, клетчатка, калий, цинк, железо, магний и другие полезные вещества. По мнению профессора Супрун, этот напиток нужно употреблять зимой как можно чаще.

Какао способствует профилактике болезней сердца и сосудов, снижает риск кровоизлияния в мозг. Напиток борется с воспалительными процессами, приводит в норму уровень холестерина и сахара в крови.

Интересно еще одно свойство какао — это антиоксидантное действие. В напитке содержатся полифенолы, которые препятствуют образованию свободных радикалов. Какао предотвращает развитие деменции, улучшает эластичность сосудов, кровоток и кровоснабжение мозга.

Доктор Супрун говорит, что бытует мнение о том, будто бы употребление какао способствует появлению угрей. Но это не так, считает специалист. Напротив, благодаря антиоксидантам, которыми богат этот напиток, кожа защищается от вредных УФ-лучей. При регулярном употреблении какао разглаживаются морщины. Для достижения лучшего эффекта этот продукт рекомендуется добавлять также в маски для лица.