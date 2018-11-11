Ученые рассказали, как снизить артериальное давление без лекарств

Чтобы снизить давление и уменьшить потребность в препаратах для борьбы с гипертензией, достаточно изменить образ жизни на 16 недель. Об этом говорится в исследовании Американской ассоциации сердца, пишет РИА Новости со ссылкой на портале EurekAlert.

Кардиологи сообщили, что и мужчинам, и женщинам с высоким артериальным давлением стоит уделять особое внимание диете и регулярным занятиям спортом.

Ученые проверили эксперимент. В нем участвовали 129 человек от 40 до 80 лет с лишним весом и повышенным давлением. Их разделили на три группы.

В первой группе испытуемые 16 недель придерживались диеты с высоким содержанием фруктов и овощей, и низким — красного мяса, соли и сладостей, а также трижды в неделю занимались спортом с тренерами. Члены второй группы питались по той же программе, но не тренировались, третьей — не делали ни того, ни другого. При этом никто не принимал лекарств.

В результате участники первой группы значительно похудели и понизили артериальное давление. И только 15 процентов из них после эксперимента нуждались в лекарствах.