Ученые рассказали, в какое время суток организм сжигает максимум калорий

Организм в состоянии покоя сжигает вечером на 10% больше калорий, чем утром. К такому выводу пришли ученые из Медицинской школы Гарварда (США), сообщают « Известия » со ссылкой на журнал Current Biology. Правда, это работает только если биологические ритмы человека совпадают с реальным временем суток.

Ученые провели эксперимент: 7 добровольцев больше месяца жили в лаборатории без окон. Они не получали никакой нагрузки и не знали, сколько времени. При этом режим дня участников эксперимента регламентировали диетологи: они отодвигали время сна каждый день на четыре часа.

Выяснилось, что если биологический и фактический вечер совпадают, организм человека каждый час сжигает примерно полграмма жира без каких-либо усилий.

«Если человек нарушает режим дня, ложится спать всё позже и позже, то разница между временем наступления биологического и фактического вечера возрастает. В итоге биологический вечер наступает в неблагоприятное для сжигания калорий время суток», — говорится в исследовании.

Таким образом, четкий режим дня позволяет сжигать больше калорий.