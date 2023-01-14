Умерли 219 детей. Об опасности сиропов «Амбронол» и «Док-1 Макс» предупредила ВОЗ

Их некондиционность выявили в Узбекистане.

Оба продукта могут иметь регистрационные удостоверения в других странах и распространяться через неофициальные рынки, указывает «Фергана». Важно выявлять и удалять их из обращения, чтобы не навредить пациентам, заявили в ВОЗ.

Производитель

Оба препарата производит компания Marion Biotech, зарегистрированная в индийском штате Уттар-Прадеш.

Лабораторный анализ образцов обоих продуктов, проведенный национальными лабораториями контроля качества Министерства здравоохранения Узбекистана, показал, что они в недопустимом количестве содержат диэтиленгликоль и/или этиленгликоль в качестве загрязнителей.

Marion Biotech до сих пор не предоставила ВОЗ гарантии безопасности и качества данной продукции.

Что произошло

В сентябре-декабре в Узбекистане зарегистрировали 18 смертей, причиной которых был указан прием препарата «Док-1 Макс». Все жертвы — дети в возрасте до шести лет. 7 января стало известно о смерти еще одного ребенка, принимавшего этот сироп.

В стране-производителе Индии от лекарства скончались 200 детей до 5 лет.