Универсальны ли российские тесты на COVID-19 и какие штаммы они выявляют

Да. В России тест-системы на ковид — универсальные, заявила Черкашина РИА Новости.
«Выявлять коронавирус с целью установки диагноза COVID-19 способны все ПЦР-тест-системы, независимо от того, каким вариантом заразился человек: „дельта“ или „омикрон“. Они ориентированы на ту часть генома коронавируса SARS-CoV-2, которая не подвергается таким частым изменениям и остается практически постоянной», — подчеркнула она.
Различать «омикрон» и «дельту» нужно, чтобы контролировать эпидобстановку и прогнозировать дальнейшее развитие пандемии, пояснила Анна Черкашина.
«Секвенировать или тестировать новыми тест-системами образцы от всех заболевших подряд <…> смысла нет, достаточно анализировать какую-то часть популяции, до 5−10% заболевших в регионе», — считает Черкашина.