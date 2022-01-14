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Универсальны ли российские тесты на COVID-19 и какие штаммы они выявляют

Все ли штаммы ковида выявляют тест-системы, применяемые в России, рассказала Анна Черкашина — руководитель научной группы генной инженерии и биотехнологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

Коронавирус. Анализы.
Коронавирус. Анализы.
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1
Тесты на коронавирус в России — универсальные?

Да. В России тест-системы на ковид — универсальные, заявила Черкашина РИА Новости.

«Выявлять коронавирус с целью установки диагноза COVID-19 способны все ПЦР-тест-системы, независимо от того, каким вариантом заразился человек: „дельта“ или „омикрон“. Они ориентированы на ту часть генома коронавируса SARS-CoV-2, которая не подвергается таким частым изменениям и остается практически постоянной», — подчеркнула она.

2
А зачем различать «дельту» и «омикрон»?

Различать «омикрон» и «дельту» нужно, чтобы контролировать эпидобстановку и прогнозировать дальнейшее развитие пандемии, пояснила Анна Черкашина.

Коронавирус. Анализы.
Коронавирус. Анализы.
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Кого надо тестировать, чтобы спрогнозировать заболеваемость?

«Секвенировать или тестировать новыми тест-системами образцы от всех заболевших подряд <…> смысла нет, достаточно анализировать какую-то часть популяции, до 5−10% заболевших в регионе», — считает Черкашина.

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