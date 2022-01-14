Универсальны ли российские тесты на COVID-19 и какие штаммы они выявляют

1

Тесты на коронавирус в России — универсальные?

Да. В России тест-системы на ковид — универсальные, заявила Черкашина РИА Новости.

«Выявлять коронавирус с целью установки диагноза COVID-19 способны все ПЦР-тест-системы, независимо от того, каким вариантом заразился человек: „дельта“ или „омикрон“. Они ориентированы на ту часть генома коронавируса SARS-CoV-2, которая не подвергается таким частым изменениям и остается практически постоянной», — подчеркнула она.