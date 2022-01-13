Ковид не отступает. Сколько времени есть у России, чтобы подготовиться к новому удару пандемии

У России есть несколько недель, чтобы подготовиться к очередному удару пандемии, передает слова Путина ТАСС.
«Мы видим, что происходит в мире. Это говорит о том, что у нас есть хотя бы пара недель для того, чтобы подготовиться», — отреагировал он на доклад вице-премьера Татьяны Голиковой о ситуации с COVID-19 и его новым штаммом «омикрон».
Путин считает, что к возможной волне ковида важно хорошо подготовиться во всех регионах России.
«Для того, чтобы эффективно работать, нужна мобилизация учреждений разного рода — и федеральных, и региональных, местных, отраслевых. Нужно со всеми поработать и быть готовыми к возможному удару у этого вируса на новом витке», — подчеркнул лидер.
Владимир Путин сказал: «Есть очевидные вещи, с которыми ничего не поделаешь — это общение людей, поездки в каникулярный период за границу, в том числе в страны со сложной эпидобстановкой, поэтому нужно быть к этому (росту заболеваемости ковидом в России. — Прим. ред.) готовыми».