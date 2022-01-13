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Ковид не отступает. Сколько времени есть у России, чтобы подготовиться к новому удару пандемии

Пятая волна коронавируса, стало известно накануне, может начаться в январе-начале февраля. Сколько времени есть у России на подготовку к новому удару пандемии, рассказал президент Владимир Путин.

Коронавирус, маска. Пандемия.
Коронавирус, маска. Пандемия.
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Сколько времени есть у России на подготовку к новому удару COVID-19?

У России есть несколько недель, чтобы подготовиться к очередному удару пандемии, передает слова Путина ТАСС.

«Мы видим, что происходит в мире. Это говорит о том, что у нас есть хотя бы пара недель для того, чтобы подготовиться», — отреагировал он на доклад вице-премьера Татьяны Голиковой о ситуации с COVID-19 и его новым штаммом «омикрон».

Коронавирус. Пандемия.
Коронавирус. Пандемия.
СС0
2
А как и где лучше подготовиться к новой волне коронавируса?

Путин считает, что к возможной волне ковида важно хорошо подготовиться во всех регионах России.

«Для того, чтобы эффективно работать, нужна мобилизация учреждений разного рода — и федеральных, и региональных, местных, отраслевых. Нужно со всеми поработать и быть готовыми к возможному удару у этого вируса на новом витке», — подчеркнул лидер.

3
Почему рост заболеваемости COVID-19 «очевиден»?
Коронавирус. Пандемия.
Коронавирус. Пандемия.
СС0

Владимир Путин сказал: «Есть очевидные вещи, с которыми ничего не поделаешь — это общение людей, поездки в каникулярный период за границу, в том числе в страны со сложной эпидобстановкой, поэтому нужно быть к этому (росту заболеваемости ковидом в России. — Прим. ред.) готовыми».

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