Ковид не отступает. Сколько времени есть у России, чтобы подготовиться к новому удару пандемии

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Сколько времени есть у России на подготовку к новому удару COVID-19?

У России есть несколько недель, чтобы подготовиться к очередному удару пандемии, передает слова Путина ТАСС.

«Мы видим, что происходит в мире. Это говорит о том, что у нас есть хотя бы пара недель для того, чтобы подготовиться», — отреагировал он на доклад вице-премьера Татьяны Голиковой о ситуации с COVID-19 и его новым штаммом «омикрон».