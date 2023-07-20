В Алтайском крае 12 человек заразились паразитами из-за купания в неположенных местах

В течение недели в Рубцовске с симптомами церкариоза обратилась 12 человек. Все они купались в опасных водоемах. Об этом сообщает amic.ru.

Цекариоз - острое паразитарное заболевание. Для него характерно возникновение аллергии, раздражения, сильного зуда и подъема температуры. Лечение составляет до семи дней. Облегчение симптомов приходит уже на второй-третий день, и пациент чувствует себя лучше.

В пресс-службе Минздрава объяснили, что чаще всего заражение цекариозом происходит в летнее время, когда люди решают искупаться в несанкционированных водоемах.

В управлении Роспотребнадзора объяснили, что церкариозы обитают в заросших или загрязненных водоемах. Они селятся на промежуточных хозяевах, например, моллюсках, которые активно размножаются в грязной воде.

В связи с этим алтайский Минздрав и управление Роспотребнадзора призывает жителей Алтайского края купаться только в разрешенных и проверенных местах. На 23 июня в Алтайском крае работает 26 безопасных пляжей, имеющих санэпидзаключение.

В ведомстве напоминают, что помимо паразитарных заболеваний на опасных водоемах можно подцепить гепатит А, кишечные и энтеровирусные инфекции.