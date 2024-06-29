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Здоровье

В Алтайском крае мужчина попал в больницу с тяжелой формой клещевого энцефалита

В Алтайском крае за прошедшую неделю 260 человек пострадали от укусов клещей, сообщает пресс-служба краевого Роспотребнадзора.

Всего с начала сезона в поликлиники края обратились 6004 человека, из них 1549 — дети.

Среди пострадавших зарегистрировано 136 случаев подозрения на сибирский клещевой тиф, 23 случая иксодового клещевого боррелиоза и 21 случай подозрения на клещевой энцефалит у взрослых.

Однако комиссия подтвердила только четыре случая клещевого энцефалита и четыре случая иксодового клещевого боррелиоза у взрослых.

Сейчас в стационарах края находятся трое больных с подозрением на клещевой энцефалит, включая одного взрослого в тяжёлом состоянии.

Ранее сообщалось, что указаны участки тела, которые особенно «любят» клещи.

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