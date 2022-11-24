В Алтайском крае поставляемую кукурузу официально признали смертельной

Роспотребнадзор официально подтвердил в кукурузе из Узбекистана наличие бактерии Clostridium botulinum, выделяющей ботулотоксин, сообщает «КП-Новосибирск».

Напомним, три жителя Красноярского края отравились вареной кукурузой в вакуумной упаковке (450 грамм). Ее производила фирма A.I.M-SHAMSHOD (Республика Узбекистан).

Продукт поставлялся в Красноярский край, Новосибирскую, Кемеровскую и Омскую области, Алтайский край, Республику Хакасия, Республику Бурятия и Забайкальский край.

Теперь специалисты подтверждают, что смертельный яд ботулотоксин, найденный в кукурузе — поражает нервную систему и вызывает удушье.

«С 19 ноября прекращено действие декларации на следующие виды продукции: кукуруза сахарная варёная в вакуумной упаковке, кукуруза сахарная варёная, кукуруза сахарная, кукуруза сладкая варёная в вакуумной упаковке торговой марки Plandy», — сообщает руководитель управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю Дмитрий Горяев.

В ведомстве обратились к жителям Сибири с просьбой не покупать кукурузу указанной марки.

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