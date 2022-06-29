В Алтайском крае стало меньше алкозависимых

За три года число алкоголиков в крае уменьшилось на 10%. Об этом рассказали в Минздраве региона.

По официальным данным, в 2019 году больных алкоголизмом насчитывали 26 995 человек. В 2021 году цифра снизилась до 23 816 человек.

Специалисты также отметили снижение смертности от острых отравлений алкоголем. В 2020 году зарегистрировали 78 случаев, в 2021 — 72.

В Минздраве сообщают, что в прошлом году в условиях круглосуточного стационара прошли лечение 4347 человек с алкоголизмом и 1218 человек с алкогольными психозами.