29 июня
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Здоровье

В Алтайском крае стало меньше алкозависимых

За три года число алкоголиков в крае уменьшилось на 10%. Об этом рассказали в Минздраве региона.

Алкоголь.
Алкоголь.
CC0

По официальным данным, в 2019 году больных алкоголизмом насчитывали 26 995 человек. В 2021 году цифра снизилась до 23 816 человек.

Специалисты также отметили снижение смертности от острых отравлений алкоголем. В 2020 году зарегистрировали 78 случаев, в 2021 — 72.

В Минздраве сообщают, что в прошлом году в условиях круглосуточного стационара прошли лечение 4347 человек с алкоголизмом и 1218 человек с алкогольными психозами.

Для оказания помощи наркологическим больным в процессе лечения и реабилитации в регионе используются современные технологии: применение метода биологической обратной связи, сеансы аудиотерапии, цветотерапии, аутогенные и видеосеансы, психофизиологическая антистрессовая система Сенсориум, — говорится в сообщении.

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